Новый 11-этажный ЖК комфорт-класса построят в Челябинске. Фото

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Новостройки. Челябинск, подъемный кран, дом, стройка, новостройка, многоэтажное строительство
Общая жилплощадь ЖК составит более 11 тысяч квадратных метров Фото:

В Челябинске в Ленинском районе ко второму кварталу 2027 года построят 11—этажный жилой комплекс комфорт-класса. Возводить ЖК будет девелопер ООО СЗ «Дом на трубников», сообщается на сайте о недвижимости.

«Строительство нового жилого комплекса комфорт-класса, который возводит девелопер ООО СЗ „Дом на Трубников“, будет завершено ко второму кварталу 2027 года. Здание высотой в 11 этажей возведут по улице Электростальской в Ленинском районе Челябинска», — сообщается на сайте единой информационной система жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как сообщается на сайте, в 11-этажном доме будет 196 квартир, общая жилплощадь составит 11 тысяч 886 квадратных метров. Квартиры будут сдаваться без отделки. В доме будет четыре подъезда и столько же грузопассажирских лифтов. На территории планируется обустроить 35 машиномест.

Строительством нового жилого комплекса комфорт-класса занимается девелопер ООО СЗ «Дом на Трубников»
Строительством нового жилого комплекса комфорт-класса занимается девелопер ООО СЗ «Дом на Трубников»
Фото:
Сдать в эксплуатацию новый ЖК планируется ко второму кварталу 2027 года
Сдать в эксплуатацию новый ЖК планируется ко второму кварталу 2027 года
Фото:
В 11-этажном доме будет 196 квартир, общая жилплощадь составит 11 тысяч 886 квадратных метров
В 11-этажном доме будет 196 квартир, общая жилплощадь составит 11 тысяч 886 квадратных метров
Фото:

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В Челябинске в Ленинском районе ко второму кварталу 2027 года построят 11—этажный жилой комплекс комфорт-класса. Возводить ЖК будет девелопер ООО СЗ «Дом на трубников», сообщается на сайте о недвижимости. «Строительство нового жилого комплекса комфорт-класса, который возводит девелопер ООО СЗ „Дом на Трубников“, будет завершено ко второму кварталу 2027 года. Здание высотой в 11 этажей возведут по улице Электростальской в Ленинском районе Челябинска», — сообщается на сайте единой информационной система жилищного строительства (ЕИСЖС). Как сообщается на сайте, в 11-этажном доме будет 196 квартир, общая жилплощадь составит 11 тысяч 886 квадратных метров. Квартиры будут сдаваться без отделки. В доме будет четыре подъезда и столько же грузопассажирских лифтов. На территории планируется обустроить 35 машиномест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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