Общая жилплощадь ЖК составит более 11 тысяч квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в Ленинском районе ко второму кварталу 2027 года построят 11—этажный жилой комплекс комфорт-класса. Возводить ЖК будет девелопер ООО СЗ «Дом на трубников», сообщается на сайте о недвижимости.

«Строительство нового жилого комплекса комфорт-класса, который возводит девелопер ООО СЗ „Дом на Трубников“, будет завершено ко второму кварталу 2027 года. Здание высотой в 11 этажей возведут по улице Электростальской в Ленинском районе Челябинска», — сообщается на сайте единой информационной система жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как сообщается на сайте, в 11-этажном доме будет 196 квартир, общая жилплощадь составит 11 тысяч 886 квадратных метров. Квартиры будут сдаваться без отделки. В доме будет четыре подъезда и столько же грузопассажирских лифтов. На территории планируется обустроить 35 машиномест.

Строительством нового жилого комплекса комфорт-класса занимается девелопер ООО СЗ «Дом на Трубников» Фото: сайт «ЕИСЖС»

Сдать в эксплуатацию новый ЖК планируется ко второму кварталу 2027 года Фото: сайт «ЕИСЖС»

В 11-этажном доме будет 196 квартир, общая жилплощадь составит 11 тысяч 886 квадратных метров Фото: сайт «ЕИСЖС»