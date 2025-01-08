Житель Тюмени украл из магазина 12 пачек масла на сумму около 7 000 рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.
«Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что зайдя в магазин, подошел к холодильнику и переложил в пластиковую корзину 12 пачек сливочного масла. Затем, выбрав удобный момент, убрал его во внутренние карманы куртки и покинул помещение. Похищенное позже продал», — сообщили в ведомстве.
Установить личность злоумышленникам удалось по камерам. По статье «Кража» мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Кражи сливочного масла участились в тюменских магазинах. В целях безопасности в некоторых супермаркетах холодильники в продуктом перенесли поближе к кассам.
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