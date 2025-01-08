08 января 2025

Два года за 12 пачек: тюменец пойдет под суд за кражу сливочного масла. Видео

Тюменец украл из магазина 12 пачек сливочного масла
© Служба новостей «URA.RU»
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Масло хранилось в обычных условиях
Масло хранилось в обычных условиях Фото:

Житель Тюмени украл из магазина 12 пачек масла на сумму около 7 000 рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

«Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что зайдя в магазин, подошел к холодильнику и переложил в пластиковую корзину 12 пачек сливочного масла. Затем, выбрав удобный момент, убрал его во внутренние карманы куртки и покинул помещение. Похищенное позже продал», — сообщили в ведомстве.

Установить личность злоумышленникам удалось по камерам. По статье «Кража» мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Кражи сливочного масла участились в тюменских магазинах. В целях безопасности в некоторых супермаркетах холодильники в продуктом перенесли поближе к кассам.

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Житель Тюмени украл из магазина 12 пачек масла на сумму около 7 000 рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД. «Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что зайдя в магазин, подошел к холодильнику и переложил в пластиковую корзину 12 пачек сливочного масла. Затем, выбрав удобный момент, убрал его во внутренние карманы куртки и покинул помещение. Похищенное позже продал», — сообщили в ведомстве. Установить личность злоумышленникам удалось по камерам. По статье «Кража» мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Кражи сливочного масла участились в тюменских магазинах. В целях безопасности в некоторых супермаркетах холодильники в продуктом перенесли поближе к кассам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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