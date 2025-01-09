Челябинский губернатор Текслер подвел итоги новогодних каникул

Губернатор Текслер: каникулы в Челябинской области прошли без нештатных ситуаций

Текслер отметил слаженную работу сотрудников силовых ведомств в праздничные дни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новогодние праздники в 2025 году прошли в Челябинской области без нештатных ситуаций и угрозы для жизни и здоровья людей. Об этом 9 января заявил губернатор региона Алексей Текслер.

«Все коммунальные и экстренные службы, а также правоохранительные органы отработали свои задачи достойно, не допустили возникновения нештатных ситуаций и угрозы жизни и здоровью людей», — заявил Текслер на первом в 2025 году аппаратном совещании. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.

В сравнении с прошлым годом в праздничные дни произошло меньше дорожных аварий. Положительный результат дала профилактическая работа с семьями из группы рисков. «Меньше в этом году произошло пожаров <…>, не пострадали дети», — прокомментировал Текслер.

В сфере ЖКХ не было допущено крупных аварий на теплотрассах, водоводах и линиях электропередач. В этом году более тщательно все ответственные службы подготовились к вывозу мусора. Проблемы с вывозом ТВО возникали точечно и оперативно решались, добавил Текслер.