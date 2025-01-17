«Везде отказывают»: в Екатеринбурге 93-летняя узница концлагеря осталась без реабилитации. Фото, видео

Жертве нацистской Германии отказывают в медпомощи на Урале

18 января 2025 в 08:31 Размер текста - 17 +

Беда с Екатериной Арсентьевной случилась перед Новым годом Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU В Екатеринбурге 93-летняя Екатерина Камаева — жертва нацистского режима — перенесла непростую операцию, а после нее осталась без квалифицированной медицинской помощи. Ее дочь Любовь Голдобина уже несколько недель добивается качественной реабилитации, но безрезультатно. О том, как пенсионерка рискует стать инвалидом, — в материале URA.RU. Екатерина Арсентьевна родилась 10 декабря 1931 года в Курске. В 1943-м немецкие оккупанты отправили ее в концлагерь. После войны Екатерина Арсентьевна встретила своего будущего мужа Михаила (скончался в 1999 году) и переехала на Урал, где у них родились сын Валерий и дочь Любовь. Дети регулярно навещают мать и помогают ей по дому. Пенсионерка живет в квартире с тремя кошками Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Перед Новым годом — 22 декабря — Любовь (живет под Екатеринбургом) не могла дозвониться до матери, почувствовала неладное и попросила брата Валерия съездить к Екатерине Арсентьевне в ее двухкомнатную квартиру на Технической, 33. Сын обнаружил мать лежащей на полу. В таком неподвижном состоянии пенсионерка провела несколько часов. «Мне пришлось срочно оставить все свои дела и выехать к маме, — вспомнила Любовь (далее в тексте — ее цитаты). — Она выглядела усталой и обеспокоенной, а когда заговорила, сразу сказала, что у нее очень болит нога. Мы с братом вызвали скорую, Врачи приехали быстро, аккуратно погрузили маму в машину и увезли в 23-ю горбольницу». Через три дня пенсионерку прооперировали и уже 28-го собирались выписывать. Любовь попросила руководителя отделения продлить госпитализацию, поскольку за ней некому было ухаживать дома: сама Любовь вынуждена следить за мужем, недавно перенесшим инсульт, а Валерий — за парализованной женой. Екатерину Арсентьевну согласились оставить в больнице до 11 января. Но якобы в ужасных условиях. Екатерину Арсентьевну поочередно посещают сын и дочь, ходить сама она не может Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU «Маму поместили рядом с алкашамии и наркоманами. Нам обещали, что за ней закрепят ответственное лицо, которое будет следить за ее состоянием, и мы даже готовы были за это заплатить. Однако, когда мы приехали в больницу, оказалось, что никто за ней не смотрел. Мы старались не акцентировать на этом внимание, поскольку были благодарны врачам за успешную операцию». После того, как Екатерину Арсентьевну выписали, родным стало очевидно, что ей необходима реабилитация или помощь сиделки. Лобовь обратилась в поликлинику по месту жительства с просьбой предоставить направление на реабилитацию, но там лишь развели руками, посоветовав обратиться в отделение регионального минсоцполитики. А чиновники обозначили, что не могут предоставить сиделку даже на временной основе. «Без помощи квалифицированных специалистов моя мать рискует оказаться прикованной к инвалидному креслу. Я не обладаю профессиональными навыками, чтобы помочь ей встать на ноги. В наше время осталось очень мало таких людей, которые пережили ужасы войны. Я бы с радостью забрала ее к себе, но она против. Мы не можем ее заставить переехать, так как боимся, что это негативно скажется на ее состоянии. С 11 января я нахожусь с ней в Екатеринбурге, в то время как мой больной муж остается один за городом. Нам везде отказывают [в реабилитации]. Куда теперь обращаться за помощью, ума не приложу». URA.RU направило запрос в департамент информполитики Свердловской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 93-летняя Екатерина Камаева — жертва нацистского режима — перенесла непростую операцию, а после нее осталась без квалифицированной медицинской помощи. Ее дочь Любовь Голдобина уже несколько недель добивается качественной реабилитации, но безрезультатно. О том, как пенсионерка рискует стать инвалидом, — в материале URA.RU. Екатерина Арсентьевна родилась 10 декабря 1931 года в Курске. В 1943-м немецкие оккупанты отправили ее в концлагерь. После войны Екатерина Арсентьевна встретила своего будущего мужа Михаила (скончался в 1999 году) и переехала на Урал, где у них родились сын Валерий и дочь Любовь. Дети регулярно навещают мать и помогают ей по дому. Перед Новым годом — 22 декабря — Любовь (живет под Екатеринбургом) не могла дозвониться до матери, почувствовала неладное и попросила брата Валерия съездить к Екатерине Арсентьевне в ее двухкомнатную квартиру на Технической, 33. Сын обнаружил мать лежащей на полу. В таком неподвижном состоянии пенсионерка провела несколько часов. «Мне пришлось срочно оставить все свои дела и выехать к маме, — вспомнила Любовь (далее в тексте — ее цитаты). — Она выглядела усталой и обеспокоенной, а когда заговорила, сразу сказала, что у нее очень болит нога. Мы с братом вызвали скорую, Врачи приехали быстро, аккуратно погрузили маму в машину и увезли в 23-ю горбольницу». Через три дня пенсионерку прооперировали и уже 28-го собирались выписывать. Любовь попросила руководителя отделения продлить госпитализацию, поскольку за ней некому было ухаживать дома: сама Любовь вынуждена следить за мужем, недавно перенесшим инсульт, а Валерий — за парализованной женой. Екатерину Арсентьевну согласились оставить в больнице до 11 января. Но якобы в ужасных условиях. «Маму поместили рядом с алкашамии и наркоманами. Нам обещали, что за ней закрепят ответственное лицо, которое будет следить за ее состоянием, и мы даже готовы были за это заплатить. Однако, когда мы приехали в больницу, оказалось, что никто за ней не смотрел. Мы старались не акцентировать на этом внимание, поскольку были благодарны врачам за успешную операцию». После того, как Екатерину Арсентьевну выписали, родным стало очевидно, что ей необходима реабилитация или помощь сиделки. Лобовь обратилась в поликлинику по месту жительства с просьбой предоставить направление на реабилитацию, но там лишь развели руками, посоветовав обратиться в отделение регионального минсоцполитики. А чиновники обозначили, что не могут предоставить сиделку даже на временной основе. «Без помощи квалифицированных специалистов моя мать рискует оказаться прикованной к инвалидному креслу. Я не обладаю профессиональными навыками, чтобы помочь ей встать на ноги. В наше время осталось очень мало таких людей, которые пережили ужасы войны. Я бы с радостью забрала ее к себе, но она против. Мы не можем ее заставить переехать, так как боимся, что это негативно скажется на ее состоянии. С 11 января я нахожусь с ней в Екатеринбурге, в то время как мой больной муж остается один за городом. Нам везде отказывают [в реабилитации]. Куда теперь обращаться за помощью, ума не приложу». URA.RU направило запрос в департамент информполитики Свердловской области. Ответ ожидается.