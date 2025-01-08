В Тюмени переименуют главную пешеходную улицу

Главная пешеходная улица города сменит название
В Тюмени переименуют улицу Дзержинского. Об этом сообщила глава города Максим Афанасьев во время встречи с журналистами.
«Улицу Дзержинского в ближайшее время переименуют в Садовый бульвар. Первый фестиваль там проведут уже в мае», — рассказал Максим Афанасьев.
Пешеходную улицу Дзержинского открыли в 2022 году. Горожане прозвали ее «тюменским Арбатом». Ежедневно здесь собираются местные и туристы, район стал центром притяжения местных мастеров и художников.
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