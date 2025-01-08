08 января 2025

В Тюмени переименуют главную пешеходную улицу

В Тюмени улица Дзержинского станет Садовым бульваром
© Служба новостей «URA.RU»
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Главная пешеходная улица города сменит название
Главная пешеходная улица города сменит название Фото:

В Тюмени переименуют улицу Дзержинского. Об этом сообщила глава города Максим Афанасьев во время встречи с журналистами.

«Улицу Дзержинского в ближайшее время переименуют в Садовый бульвар. Первый фестиваль там проведут уже в мае», — рассказал Максим Афанасьев.

Пешеходную улицу Дзержинского открыли в 2022 году. Горожане прозвали ее «тюменским Арбатом». Ежедневно здесь собираются местные и туристы, район стал центром притяжения местных мастеров и художников.

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В Тюмени переименуют улицу Дзержинского. Об этом сообщила глава города Максим Афанасьев во время встречи с журналистами. «Улицу Дзержинского в ближайшее время переименуют в Садовый бульвар. Первый фестиваль там проведут уже в мае», — рассказал Максим Афанасьев. Пешеходную улицу Дзержинского открыли в 2022 году. Горожане прозвали ее «тюменским Арбатом». Ежедневно здесь собираются местные и туристы, район стал центром притяжения местных мастеров и художников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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