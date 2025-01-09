Поставки США танков Abrams, истребителей F-16 и ракетных систем ATACMS не оказали ожидаемой помощи Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил американский чиновник, имя которого не называется.
«Ни один из этих шагов [поставки Abrams, F-16 ATACMS] не принес Украине серьезных результатов на поле боя.», — передает Reuters слова чиновника. Он также добавил, что значительная часть вооружения и боеприпасов, предназначенных для Украины, уже доставлена, а оставшаяся часть находится в процессе транспортировки. По словам чиновника, текущее состояние вооружения на Украине стабильно и не вызывает опасений.
Касаемо санкций, которые должен ввести президент США Джо Байден в последние дни своего президентства, американский политик уточнил, что конкретные детали пока не известны. Однако, по его словам, советники Байдена активно информируют коллег из команды избранного лидера Штатов Дональда Трампа о всех предпринимаемых мерах.
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