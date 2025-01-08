Тюменская область вошла в важный федеральный топ

Тюменская область вошла в первую десятку регионов страны, которые стали наиболее привлекательными для туристов в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
«Абсолютными лидерами традиционно стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. В первую десятку регионов по числу турпоездок также входят Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область, Ставропольский край», — сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что в развитии внутреннего туризма наметились две важные тенденции. Это рост новых турцентров, особенно в Сибири, а также усиление интереса к путешествиям по стране со стороны иностранцев.
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