В Перми резко подорожали квартиры-невелички

В Перми в 2024 году выросли цены на квартиры, площадь которых не превышает 32 квадратных метра. Стоимость такого жилья на первичном рынке увеличилась на 27%. Об этом URA.RU сообщили аналитики федерального сервиса «Мир квартир».
«В Перми рост стоимости маленькой квартиры в новостройке за год составил 27%. Средняя цена достигла 4,1 млн рублей», — сказано в сообщении.
Квадратный метр в малогабаритных квартирах вырос чуть меньше — на 22,5%. В среднем «квадрат» стали продавать за 151,9 тысячи рублей. Больше всего этот показатель за год вырос в Новокузнецке (на 64%), Омске (на 63,4%) и Грозном (на 62,8%).
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае выросли цены на частные дома. За год такая недвижимость подорожала на 5,4%.
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