В Перми резко подорожали квартиры-невелички

В Перми малогабаритные квартиры стали дороже на 27%
© Служба новостей «URA.RU»
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Небольшие квартиры в среднем продают за 4,1 млн рублей
Небольшие квартиры в среднем продают за 4,1 млн рублей Фото:

В Перми в 2024 году выросли цены на квартиры, площадь которых не превышает 32 квадратных метра. Стоимость такого жилья на первичном рынке увеличилась на 27%. Об этом URA.RU сообщили аналитики федерального сервиса «Мир квартир».

«В Перми рост стоимости маленькой квартиры в новостройке за год составил 27%. Средняя цена достигла 4,1 млн рублей», — сказано в сообщении.

Квадратный метр в малогабаритных квартирах вырос чуть меньше — на 22,5%. В среднем «квадрат» стали продавать за 151,9 тысячи рублей. Больше всего этот показатель за год вырос в Новокузнецке (на 64%), Омске (на 63,4%) и Грозном (на 62,8%).

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае выросли цены на частные дома. За год такая недвижимость подорожала на 5,4%.

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В Перми в 2024 году выросли цены на квартиры, площадь которых не превышает 32 квадратных метра. Стоимость такого жилья на первичном рынке увеличилась на 27%. Об этом URA.RU сообщили аналитики федерального сервиса «Мир квартир». «В Перми рост стоимости маленькой квартиры в новостройке за год составил 27%. Средняя цена достигла 4,1 млн рублей», — сказано в сообщении. Квадратный метр в малогабаритных квартирах вырос чуть меньше — на 22,5%. В среднем «квадрат» стали продавать за 151,9 тысячи рублей. Больше всего этот показатель за год вырос в Новокузнецке (на 64%), Омске (на 63,4%) и Грозном (на 62,8%). Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае выросли цены на частные дома. За год такая недвижимость подорожала на 5,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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