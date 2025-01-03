03 января 2025
02 января 2025

Аналитики выяснили, насколько подорожали частные дома в Прикамье к 2025 году

Средняя стоимость частного жилого дома в Прикамье превысила 5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Прикамье оказалось в числе регионов РФ, где зафиксирован рост цен на индивидуальное жилье
Прикамье оказалось в числе регионов РФ, где зафиксирован рост цен на индивидуальное жилье Фото:

К концу 2024 года средняя стоимость частного жилого дома в Пермском крае превысила 5 млн рублей. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».

«Наиболее существенный рост цен на индивидуальное жилье произошел в республике Алтай (+35,6 %), Кемеровской (+29,3 %) и Московской (+28,9 %) областях. В Прикамье в 2024 году стоимость таких объектов недвижимости увеличилась на 5,4%, достигнув 5,046 млн рублей», — на данные исследования ссылается Business Class.

Динамику объяснили инфляцией, удорожанием материалов и дефицитом кадров в индустрии строительства. По оценке аналитиков, рост цен на частные жилые дома в регионе в 2025 году продолжится, но темп ослабнет.

URA.RU писало ранее, что за прошедший год стоимость жилья в поселках региона увеличилась до 100%. Сейчас там за один квадратный метр предлагают 80-100 тысяч рублей.

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К концу 2024 года средняя стоимость частного жилого дома в Пермском крае превысила 5 млн рублей. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир». «Наиболее существенный рост цен на индивидуальное жилье произошел в республике Алтай (+35,6 %), Кемеровской (+29,3 %) и Московской (+28,9 %) областях. В Прикамье в 2024 году стоимость таких объектов недвижимости увеличилась на 5,4%, достигнув 5,046 млн рублей», — на данные исследования ссылается Business Class. Динамику объяснили инфляцией, удорожанием материалов и дефицитом кадров в индустрии строительства. По оценке аналитиков, рост цен на частные жилые дома в регионе в 2025 году продолжится, но темп ослабнет. URA.RU писало ранее, что за прошедший год стоимость жилья в поселках региона увеличилась до 100%. Сейчас там за один квадратный метр предлагают 80-100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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