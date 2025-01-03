Аналитики выяснили, насколько подорожали частные дома в Прикамье к 2025 году

К концу 2024 года средняя стоимость частного жилого дома в Пермском крае превысила 5 млн рублей. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».
«Наиболее существенный рост цен на индивидуальное жилье произошел в республике Алтай (+35,6 %), Кемеровской (+29,3 %) и Московской (+28,9 %) областях. В Прикамье в 2024 году стоимость таких объектов недвижимости увеличилась на 5,4%, достигнув 5,046 млн рублей», — на данные исследования ссылается Business Class.
Динамику объяснили инфляцией, удорожанием материалов и дефицитом кадров в индустрии строительства. По оценке аналитиков, рост цен на частные жилые дома в регионе в 2025 году продолжится, но темп ослабнет.
URA.RU писало ранее, что за прошедший год стоимость жилья в поселках региона увеличилась до 100%. Сейчас там за один квадратный метр предлагают 80-100 тысяч рублей.
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