В ХМАО дети проломили головы, скатившись с лестницы на тюбинге

Два мальчика в Нижневартовске (ХМАО) получили серьезные травмы головы: перелом черепа и ушиб мозга, катаясь на тюбингах в неположенном месте. Об этом сообщили врачи Нижневартовской детской окружной больницы в соцсетях.
«В разные дни, оба ребенка катались на тюбингах в месте, не предназначенном для таких развлечений — с лестницы на набережной. Во время спуска тюбинги начали вращаться, и мальчики ударились затылками о бетонную стену», — сообщили врачи в официальном telegram-канале больницы.
Одного из мальчиков госпитализировали в реанимацию с переломом теменной и височной костей, а также кровоизлиянием. Второго ребенка доставили в травматолого-ортопедическое отделение с переломами и ушибом головного мозга.
Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. «Предположительно, через неделю мы отправим наших пациентов домой», — добавил врач-нейрохирург нижневартовской детской больницы Андрей Колот.
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