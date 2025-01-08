08 января 2025

В ХМАО дети проломили головы, скатившись с лестницы на тюбинге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детей доставили в больницу Нижневартовска с переломом и ушибом черепа
Детей доставили в больницу Нижневартовска с переломом и ушибом черепа Фото:

Два мальчика в Нижневартовске (ХМАО) получили серьезные травмы головы: перелом черепа и ушиб мозга, катаясь на тюбингах в неположенном месте. Об этом сообщили врачи Нижневартовской детской окружной больницы в соцсетях.

«В разные дни, оба ребенка катались на тюбингах в месте, не предназначенном для таких развлечений — с лестницы на набережной. Во время спуска тюбинги начали вращаться, и мальчики ударились затылками о бетонную стену», — сообщили врачи в официальном telegram-канале больницы.

Одного из мальчиков госпитализировали в реанимацию с переломом теменной и височной костей, а также кровоизлиянием. Второго ребенка доставили в травматолого-ортопедическое отделение с переломами и ушибом головного мозга.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. «Предположительно, через неделю мы отправим наших пациентов домой», — добавил врач-нейрохирург нижневартовской детской больницы Андрей Колот.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два мальчика в Нижневартовске (ХМАО) получили серьезные травмы головы: перелом черепа и ушиб мозга, катаясь на тюбингах в неположенном месте. Об этом сообщили врачи Нижневартовской детской окружной больницы в соцсетях. «В разные дни, оба ребенка катались на тюбингах в месте, не предназначенном для таких развлечений — с лестницы на набережной. Во время спуска тюбинги начали вращаться, и мальчики ударились затылками о бетонную стену», — сообщили врачи в официальном telegram-канале больницы. Одного из мальчиков госпитализировали в реанимацию с переломом теменной и височной костей, а также кровоизлиянием. Второго ребенка доставили в травматолого-ортопедическое отделение с переломами и ушибом головного мозга. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. «Предположительно, через неделю мы отправим наших пациентов домой», — добавил врач-нейрохирург нижневартовской детской больницы Андрей Колот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...