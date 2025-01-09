В Тюмени отказались делать теплые остановки

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Теплые остановки могут установить только за счет внебюджетных средств
Теплые остановки могут установить только за счет внебюджетных средств Фото:

В Тюмени не будут устанавливать теплые автобусные остановки за счет бюджетных средств. Об этом сообщили в мэрии. Закупка таких павильонов возможна только за счет инвесторов.

«Установка теплых павильонов за счет бюджетных средств не предусмотрена. Их установка возможна только за счет внебюджетных средств», — сообщили в городской администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени устанавливают умные остановки. Они оснащены розетками для зарядки смартфонов, видеокамерами и системами безопасности. Всего в этом году в городе появится 50 таких павильонов

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В Тюмени не будут устанавливать теплые автобусные остановки за счет бюджетных средств. Об этом сообщили в мэрии. Закупка таких павильонов возможна только за счет инвесторов. «Установка теплых павильонов за счет бюджетных средств не предусмотрена. Их установка возможна только за счет внебюджетных средств», — сообщили в городской администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени устанавливают умные остановки. Они оснащены розетками для зарядки смартфонов, видеокамерами и системами безопасности. Всего в этом году в городе появится 50 таких павильонов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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