В Тюмени отказались делать теплые остановки

Теплые остановки могут установить только за счет внебюджетных средств
В Тюмени не будут устанавливать теплые автобусные остановки за счет бюджетных средств. Об этом сообщили в мэрии. Закупка таких павильонов возможна только за счет инвесторов.
«Установка теплых павильонов за счет бюджетных средств не предусмотрена. Их установка возможна только за счет внебюджетных средств», — сообщили в городской администрации.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени устанавливают умные остановки. Они оснащены розетками для зарядки смартфонов, видеокамерами и системами безопасности. Всего в этом году в городе появится 50 таких павильонов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!