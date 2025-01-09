Увольняется ответственный за комфорт свердловских топ-чиновников

Управделами губернатора и правительства Свердловской области Николай Чернев, возглавлявший ведомство последние 13 лет, уходит в отставку. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Уходит по возрасту», — добавил собеседник. Юбилей Чернев отпраздновал накануне: 8 января ему исполнилось 70 лет. Имя его преемника пока не раскрывается. На звонок корреспондента и сообщение в мессенджере чиновник не ответил.
Управделами Чернев возглавил в сентябре 2012 года. Еще раньше он работал заместителем главы Курганского облисполкома, председателем правления «Кургансоцбанка».
С 1999 года Чернев перешел на работу в Свердловскую область — стал замминистра торговли, питания и услуг. С 2005 по 2012 годы Чернев возглавлял ГУП «Управление снабжения и сбыта Свердловской области». В его подчинении пока еще находятся управзданиями губернатора и правительства, автохозяйство, лечебно-оздоровительный комплекс, московское представительство региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!