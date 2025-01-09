Увольняется ответственный за комфорт свердловских топ-чиновников

Управделами правительства Свердловской области Чернев уходит в отставку
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Совещание с главами муниципальных образований Свердловской области, посвященное реализации национальных проектов. Свердловская область, Верхняя Сысерть, куйвашев евгений, чернев николай
Николай Чернев перешел на работу в Свердловскую область в 1999 году из Курганской Фото:

Управделами губернатора и правительства Свердловской области Николай Чернев, возглавлявший ведомство последние 13 лет, уходит в отставку. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Уходит по возрасту», — добавил собеседник. Юбилей Чернев отпраздновал накануне: 8 января ему исполнилось 70 лет. Имя его преемника пока не раскрывается. На звонок корреспондента и сообщение в мессенджере чиновник не ответил.

Управделами Чернев возглавил в сентябре 2012 года. Еще раньше он работал заместителем главы Курганского облисполкома, председателем правления «Кургансоцбанка».

С 1999 года Чернев перешел на работу в Свердловскую область — стал замминистра торговли, питания и услуг. С 2005 по 2012 годы Чернев возглавлял ГУП «Управление снабжения и сбыта Свердловской области». В его подчинении пока еще находятся управзданиями губернатора и правительства, автохозяйство, лечебно-оздоровительный комплекс, московское представительство региона.

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Управделами губернатора и правительства Свердловской области Николай Чернев, возглавлявший ведомство последние 13 лет, уходит в отставку. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Уходит по возрасту», — добавил собеседник. Юбилей Чернев отпраздновал накануне: 8 января ему исполнилось 70 лет. Имя его преемника пока не раскрывается. На звонок корреспондента и сообщение в мессенджере чиновник не ответил. Управделами Чернев возглавил в сентябре 2012 года. Еще раньше он работал заместителем главы Курганского облисполкома, председателем правления «Кургансоцбанка». С 1999 года Чернев перешел на работу в Свердловскую область — стал замминистра торговли, питания и услуг. С 2005 по 2012 годы Чернев возглавлял ГУП «Управление снабжения и сбыта Свердловской области». В его подчинении пока еще находятся управзданиями губернатора и правительства, автохозяйство, лечебно-оздоровительный комплекс, московское представительство региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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