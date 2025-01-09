В Китае обнаружили фальшивые товары из РФ, началась проверка

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Многие товары, которые заявлялись как российские, были произведены в Китае
Многие товары, которые заявлялись как российские, были произведены в Китае Фото:

В Шанхае провели проверку 47 магазинов, торгующих якобы произведенными в России товарами. В результате некоторые из них были закрыты в связи с отсутствием необходимых лицензий и регистрационных документов. Об этом сообщает ECNS.

«В последние месяцы во многих городах Китая появились „магазины русских товаров“. Власти выявили 47 таких магазинов в Шанхае... Было обнаружено, что несколько магазинов работали без надлежащих лицензий или регистрации, и им было приказано закрыться», — сообщает ECNS. Там добавили, что некоторые торговые объекты представлялись как «национальные павильоны», однако они не получали официальную поддержку, что в итоге вводило покупателей в заблуждение.

Местные власти приняли ряд мер, которые включают в себя требования к документации, подтверждающей легальность происхождения товаров, и к ясной маркировке, позволяющей потребителям без труда отличать отечественные продукты от импортных. По мнению китайского эксперта Чжу Даньпэна, определенные торговые точки отправляют китайские товары в Россию с целью последующего их реимпорта как российских. Эксперт подчеркнул, что долгосрочная успешность таких магазинов будет зависеть от качества продукции и честности информации о ее происхождении.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Кургане запланировано открытие китайских шоу-румов. Предполагается, что там будут продаваться чай, спортивная одежда из кашемира, костюмы и разнообразные продукты питания. Свои товары представят фабрики Munsell и Yanlaoda из провинции Шэньси.

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В Шанхае провели проверку 47 магазинов, торгующих якобы произведенными в России товарами. В результате некоторые из них были закрыты в связи с отсутствием необходимых лицензий и регистрационных документов. Об этом сообщает ECNS. «В последние месяцы во многих городах Китая появились „магазины русских товаров“. Власти выявили 47 таких магазинов в Шанхае... Было обнаружено, что несколько магазинов работали без надлежащих лицензий или регистрации, и им было приказано закрыться», — сообщает ECNS. Там добавили, что некоторые торговые объекты представлялись как «национальные павильоны», однако они не получали официальную поддержку, что в итоге вводило покупателей в заблуждение. Местные власти приняли ряд мер, которые включают в себя требования к документации, подтверждающей легальность происхождения товаров, и к ясной маркировке, позволяющей потребителям без труда отличать отечественные продукты от импортных. По мнению китайского эксперта Чжу Даньпэна, определенные торговые точки отправляют китайские товары в Россию с целью последующего их реимпорта как российских. Эксперт подчеркнул, что долгосрочная успешность таких магазинов будет зависеть от качества продукции и честности информации о ее происхождении. Ранее стало известно, что в 2025 году в Кургане запланировано открытие китайских шоу-румов. Предполагается, что там будут продаваться чай, спортивная одежда из кашемира, костюмы и разнообразные продукты питания. Свои товары представят фабрики Munsell и Yanlaoda из провинции Шэньси.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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