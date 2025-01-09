В Сосновском районе Челябинской области с торгов продадут 97,33 гектара земли. Торги по продаже крупного участка компанией «ДОМ.РФ» запланированы на третий квартал 2025 года, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Общая площадь выставленного на продажу земельного участка, расположенного в Сосновском районе Челябинской области, составляет 97,33 гектара. Планируемая дата проведения торгов — третий квартал 2025 года. Окружение представлено жилой застройкой и лесным массивом», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе, незастроенный земельный участок окружен землями лесного фонда, с восточной стороны примыкают частные земли. Окружение представлено жилой застройкой и лесным массивом. Удобное транспортное сообщение обеспечивается близостью к автомобильной дороге регионального значения — Новоградскому тракту.
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