Госкорпорация продает федеральные земли в Сосновском районе под Челябинском. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сельскохозяйственная выставка. Тюмень, распродажа, антиквариат, аукцион
Торги по продаже участка пройдут в третьем квартале 2025 года Фото:

В Сосновском районе Челябинской области с торгов продадут 97,33 гектара земли. Торги по продаже крупного участка компанией «ДОМ.РФ» запланированы на третий квартал 2025 года, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Общая площадь выставленного на продажу земельного участка, расположенного в Сосновском районе Челябинской области, составляет 97,33 гектара. Планируемая дата проведения торгов — третий квартал 2025 года. Окружение представлено жилой застройкой и лесным массивом», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе, незастроенный земельный участок окружен землями лесного фонда, с восточной стороны примыкают частные земли. Окружение представлено жилой застройкой и лесным массивом. Удобное транспортное сообщение обеспечивается близостью к автомобильной дороге регионального значения — Новоградскому тракту.

Земли расположены в Сосновском районе, на данный момент это один из самых востребованных и развивающихся районов, расположенных рядом с Челябинском
Земли расположены в Сосновском районе, на данный момент это один из самых востребованных и развивающихся районов, расположенных рядом с Челябинском

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сосновском районе Челябинской области с торгов продадут 97,33 гектара земли. Торги по продаже крупного участка компанией «ДОМ.РФ» запланированы на третий квартал 2025 года, сообщили в пресс-службе госкорпорации. «Общая площадь выставленного на продажу земельного участка, расположенного в Сосновском районе Челябинской области, составляет 97,33 гектара. Планируемая дата проведения торгов — третий квартал 2025 года. Окружение представлено жилой застройкой и лесным массивом», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в пресс-службе, незастроенный земельный участок окружен землями лесного фонда, с восточной стороны примыкают частные земли. Окружение представлено жилой застройкой и лесным массивом. Удобное транспортное сообщение обеспечивается близостью к автомобильной дороге регионального значения — Новоградскому тракту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...