В Пермском крае открыли новую ледовую переправу

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Толщина льда составляет 80 сантиметров
Толщина льда составляет 80 сантиметров Фото:

Принята в эксплуатацию ледовая переправа через реку Каму в поселке Тюлькино Соликамского округа Пермского края. Выезд на переправу разрешен для транспортных средств массой до 25 тонн.

«Толщина льда составляет 80 сантиметров. Обеспечена круглосуточная работа контрольно-пропускного пункта на обоих берегах», — говорится на сайте администрации Соликамска.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за оттепели была закрыта переправа на реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе, которая соединяет поселок Ильича с селом Троица. Также были введены ограничения на переправе между Оханском и поселком Юго-Камский Пермского округа, где запретили движение автомобилей массой свыше двух тонн и прицепов.

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Принята в эксплуатацию ледовая переправа через реку Каму в поселке Тюлькино Соликамского округа Пермского края. Выезд на переправу разрешен для транспортных средств массой до 25 тонн. «Толщина льда составляет 80 сантиметров. Обеспечена круглосуточная работа контрольно-пропускного пункта на обоих берегах», — говорится на сайте администрации Соликамска. Ранее URA.RU сообщало, что из-за оттепели была закрыта переправа на реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе, которая соединяет поселок Ильича с селом Троица. Также были введены ограничения на переправе между Оханском и поселком Юго-Камский Пермского округа, где запретили движение автомобилей массой свыше двух тонн и прицепов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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