В Пермском крае открыли новую ледовую переправу

Принята в эксплуатацию ледовая переправа через реку Каму в поселке Тюлькино Соликамского округа Пермского края. Выезд на переправу разрешен для транспортных средств массой до 25 тонн.
«Толщина льда составляет 80 сантиметров. Обеспечена круглосуточная работа контрольно-пропускного пункта на обоих берегах», — говорится на сайте администрации Соликамска.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за оттепели была закрыта переправа на реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе, которая соединяет поселок Ильича с селом Троица. Также были введены ограничения на переправе между Оханском и поселком Юго-Камский Пермского округа, где запретили движение автомобилей массой свыше двух тонн и прицепов.
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