04 января 2025

МЧС: в Пермском крае временно закрыта ледовая переправа

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Переправа на реке Сылва временно закрыта из-за оттепели
Переправа на реке Сылва временно закрыта из-за оттепели Фото:

В связи с теплыми погодными условиями в Пермском крае приостановила свою работу ледовая переправа на реке Сылва. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Прикамья.

«В связи с погодными условиями приостановлено функционирование ледовой переправы на реке Сылва. Переправа находится в Кунгурском муниципальном округе и соединяет поселок Ильича с селом Троица», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ранее на ледовой переправе между Оханском и поселком Юго-Камский ввели ограничения для грузового транспорта. В связи с теплыми погодными условиями автомобили массой свыше 2-х тонн и прицепы не пропускают.

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В связи с теплыми погодными условиями в Пермском крае приостановила свою работу ледовая переправа на реке Сылва. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Прикамья. «В связи с погодными условиями приостановлено функционирование ледовой переправы на реке Сылва. Переправа находится в Кунгурском муниципальном округе и соединяет поселок Ильича с селом Троица», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ранее на ледовой переправе между Оханском и поселком Юго-Камский ввели ограничения для грузового транспорта. В связи с теплыми погодными условиями автомобили массой свыше 2-х тонн и прицепы не пропускают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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