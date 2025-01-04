МЧС: в Пермском крае временно закрыта ледовая переправа

В связи с теплыми погодными условиями в Пермском крае приостановила свою работу ледовая переправа на реке Сылва. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Прикамья.
«В связи с погодными условиями приостановлено функционирование ледовой переправы на реке Сылва. Переправа находится в Кунгурском муниципальном округе и соединяет поселок Ильича с селом Троица», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Ранее на ледовой переправе между Оханском и поселком Юго-Камский ввели ограничения для грузового транспорта. В связи с теплыми погодными условиями автомобили массой свыше 2-х тонн и прицепы не пропускают.
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