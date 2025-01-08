08 января 2025

«Восемь лет вербовки в проституцию»: в ЯНАО будут судить женскую ОПГ

Женскую ОПГ, вербовавшую проституток в ЯНАО, прикрыли после восьмилетней работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Притон организовали в 2016 году, архивное фото
Притон организовали в 2016 году, архивное фото Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) утвердили обвинительное заключение двум женщинам, которые занимались организацией проституции. Они привлекали девушек и арендовали места для преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«По версии следствия, одна из обвиняемых подбирала и привлекала девушек для занятия проституцией», — передает пресс-служба прокуратуры. Также она выполняла функции администратора: договаривалась с клиентами, составляла графики работы девушек и выплачивала им зарплату.

Вторая обвиняемая, начиная с декабря 2022 года, подбирала и сдавала в аренду имеющиеся в ее распоряжении квартиры для проживания в них девушек и оказания услуг интимного характера. Преступной деятельностью первая женщина начала заниматься в 2016 году и была раскрыта правоохранительными органами в 2024 году. Уголовное дело направлено прокуратурой города в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) утвердили обвинительное заключение двум женщинам, которые занимались организацией проституции. Они привлекали девушек и арендовали места для преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «По версии следствия, одна из обвиняемых подбирала и привлекала девушек для занятия проституцией», — передает пресс-служба прокуратуры. Также она выполняла функции администратора: договаривалась с клиентами, составляла графики работы девушек и выплачивала им зарплату. Вторая обвиняемая, начиная с декабря 2022 года, подбирала и сдавала в аренду имеющиеся в ее распоряжении квартиры для проживания в них девушек и оказания услуг интимного характера. Преступной деятельностью первая женщина начала заниматься в 2016 году и была раскрыта правоохранительными органами в 2024 году. Уголовное дело направлено прокуратурой города в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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