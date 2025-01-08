Власти ХМАО готовятся к приемке последних автозимников

Власти ХМАО планируют провести приемку оставшихся зимников и открыть все переправы в регионе. Об этом написал губернатор региона Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«Из 57 зимних автодорог остается ввести еще 12. Экспертная комиссия завтра (10 января — прим. URA.RU) проведет оценку 10 зимников, которые преимущественно находятся в Березовском районе, и при отсутствии замечаний они будут введены в эксплуатацию», — написал Кухарук.
К 15 января планируется открытие двух переправ через Иртыш. Ранее Управление автодорог называло сроки открытия всех зимников. Все праздничные дни сотрудники продолжали приемку оставшихся трасс.
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