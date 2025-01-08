08 января 2025

Власти ХМАО готовятся к приемке последних автозимников

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия 10 января проведет приемку автозимников
Комиссия 10 января проведет приемку автозимников Фото:

Власти ХМАО планируют провести приемку оставшихся зимников и открыть все переправы в регионе. Об этом написал губернатор региона Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«Из 57 зимних автодорог остается ввести еще 12. Экспертная комиссия завтра (10 января — прим. URA.RU) проведет оценку 10 зимников, которые преимущественно находятся в Березовском районе, и при отсутствии замечаний они будут введены в эксплуатацию», — написал Кухарук.

К 15 января планируется открытие двух переправ через Иртыш. Ранее Управление автодорог называло сроки открытия всех зимников. Все праздничные дни сотрудники продолжали приемку оставшихся трасс.

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Власти ХМАО планируют провести приемку оставшихся зимников и открыть все переправы в регионе. Об этом написал губернатор региона Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «Из 57 зимних автодорог остается ввести еще 12. Экспертная комиссия завтра (10 января — прим. URA.RU ) проведет оценку 10 зимников, которые преимущественно находятся в Березовском районе, и при отсутствии замечаний они будут введены в эксплуатацию», — написал Кухарук. К 15 января планируется открытие двух переправ через Иртыш. Ранее Управление автодорог называло сроки открытия всех зимников. Все праздничные дни сотрудники продолжали приемку оставшихся трасс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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