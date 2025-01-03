03 января 2025
02 января 2025

В ХМАО названы сроки открытия всех зимников

В ХМАО все зимники введут в работу с 10 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Приемка оставшихся зимних автодорог продолжается и в праздничные дни
Приемка оставшихся зимних автодорог продолжается и в праздничные дни Фото:

В Югре к 10 января планируется введение в эксплуатацию всех зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Об этом сообщили в окружном управлении автодорог.

«К 10 января планируется стопроцентная работа всех зимников и ледовых переправ в регионе», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что к 5 января в эксплуатацию введут 90 % зимников.

В настоящее время ведется приемка оставшихся зимних трасс. Работы продолжаются и в праздничные дни.

В ХМАО первый зимник в текущем сезоне был открыт 1 декабря 2024 года. Им стала дорога на Белогорье, которая начинается от 13-го километра трассы Ханты-Мансийск — Талинка.

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В Югре к 10 января планируется введение в эксплуатацию всех зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Об этом сообщили в окружном управлении автодорог. «К 10 января планируется стопроцентная работа всех зимников и ледовых переправ в регионе», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что к 5 января в эксплуатацию введут 90 % зимников. В настоящее время ведется приемка оставшихся зимних трасс. Работы продолжаются и в праздничные дни. В ХМАО первый зимник в текущем сезоне был открыт 1 декабря 2024 года. Им стала дорога на Белогорье, которая начинается от 13-го километра трассы Ханты-Мансийск — Талинка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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