В ХМАО названы сроки открытия всех зимников

В Югре к 10 января планируется введение в эксплуатацию всех зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Об этом сообщили в окружном управлении автодорог.
«К 10 января планируется стопроцентная работа всех зимников и ледовых переправ в регионе», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что к 5 января в эксплуатацию введут 90 % зимников.
В настоящее время ведется приемка оставшихся зимних трасс. Работы продолжаются и в праздничные дни.
В ХМАО первый зимник в текущем сезоне был открыт 1 декабря 2024 года. Им стала дорога на Белогорье, которая начинается от 13-го километра трассы Ханты-Мансийск — Талинка.
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