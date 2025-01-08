Сцены с гробом и кладбищем удивили некоторых родителей, посетивших с детьми новогоднюю премьеру Сургутского драмтеатра (ХМАО). Взрослые зрители посчитали обыгранную тему смерти в мюзикле «Пиноккио» перебором для детей.
«Игра актеров отличная, декорации хорошие, но вот начало на кладбище среди крестов…Полный мрак. Постановка не 6+ точно. В конце момент с гробом и песней под рэп обескуражил. В зале дети аж закричали от страха, когда гроб вынесли», — так звучит один из негативных отзывов зрителей в чате telegram-канала «Родительский комитет 86».
Другие связали появление гроба на сцене с детскими страшилками. «Непонятные моменты — это повод поговорить с ребенком», — рассудила сургутянка в ходе беседы участниц «Родительского комитета». Положительные отзывы зрителей о мюзикле опубликовали в соцсетях театра.
В начале спектакля показывают старика Джепетто на кладбище, он грустит об ушедших сыне и жене. А муляж гроба появляется в другой сцене, когда Пиноккио отказывается пить предложенное Феей горькое лекарство. «Пиноккио говорит, что не боится смерти и готов с ней встретиться. Но, увидев гроб и послушав рэп черных кроликов, он тут же соглашается принять микстуру. Сцена выполнена аккуратно и с юмором», — прокомментировали URA.RU постановку в пресс-службе театра. При этом мюзикл, по мнению театра, соответствует возрастной категории 6+, а содержание постановки не противоречит закону.
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