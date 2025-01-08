08 января 2025

Мэр из ХМАО, обвиненный в халатности при расселении авариек, избежал наказания

Суд снял обвинения с главы Федоровского Рудышина из-за истечения сроков давности
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд снял все ограничения с главы поселка Федоровский, обвиняемого в халатности при расселении аварийного жилья
Суд снял все ограничения с главы поселка Федоровский, обвиняемого в халатности при расселении аварийного жилья Фото:

Мэр Федоровского (ХМАО) Николай Рудышин, обвиненный в халатности при расселении аварийного жилья, избежал наказания. Суд прекратил уголовное дело и снял с Рудышина ограничения — сроки давности истекли. Информация опубликована на сайте Сургутского районного суда.

«Прекратить уголовное дело в отношении Рудышина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить», — указано в постановлении.

Глава Федоровского досрочно сложил полномочия весной 2024 года. В мэрии Сургутского района его уход объясняли выходом на пенсию, но после выяснилось, что он стал фигурантом уголовного дела.

Ранее URA.RU писало, что отставку мэра Рудышина связывали с уголовным делом. Источник агентства сообщил, что жители дошли до главы СКР Александра Бастрыкина, жалуясь на нерасселенные аварийные дома и отсутствие капремонта. Позже инсайд подтвердился.

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Мэр Федоровского (ХМАО) Николай Рудышин, обвиненный в халатности при расселении аварийного жилья, избежал наказания. Суд прекратил уголовное дело и снял с Рудышина ограничения — сроки давности истекли. Информация опубликована на сайте Сургутского районного суда. «Прекратить уголовное дело в отношении Рудышина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить», — указано в постановлении. Глава Федоровского досрочно сложил полномочия весной 2024 года. В мэрии Сургутского района его уход объясняли выходом на пенсию, но после выяснилось, что он стал фигурантом уголовного дела. Ранее URA.RU писало, что отставку мэра Рудышина связывали с уголовным делом. Источник агентства сообщил, что жители дошли до главы СКР Александра Бастрыкина, жалуясь на нерасселенные аварийные дома и отсутствие капремонта. Позже инсайд подтвердился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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