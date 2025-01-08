Мэр из ХМАО, обвиненный в халатности при расселении авариек, избежал наказания

Мэр Федоровского (ХМАО) Николай Рудышин, обвиненный в халатности при расселении аварийного жилья, избежал наказания. Суд прекратил уголовное дело и снял с Рудышина ограничения — сроки давности истекли. Информация опубликована на сайте Сургутского районного суда.
«Прекратить уголовное дело в отношении Рудышина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить», — указано в постановлении.
Глава Федоровского досрочно сложил полномочия весной 2024 года. В мэрии Сургутского района его уход объясняли выходом на пенсию, но после выяснилось, что он стал фигурантом уголовного дела.
Ранее URA.RU писало, что отставку мэра Рудышина связывали с уголовным делом. Источник агентства сообщил, что жители дошли до главы СКР Александра Бастрыкина, жалуясь на нерасселенные аварийные дома и отсутствие капремонта. Позже инсайд подтвердился.
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