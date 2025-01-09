Хинштейн подтвердил мощный пожар на птицефабрике в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подтвердил, что в Горшеченском районе Курской области произошло возгорание на территории птицефабрики АО «Куриное царство». Об этом он заявил в своих социальных сетях.
«В Горшеченском районе горят корпуса птицефабрики АО „Куриное царство“», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате чрезвычайного инцидента пострадал 40-летний работник предприятия, который с ожогами рук был госпитализирован.
По словам Хинштейна, удалось предотвратить распространение огня на большинство зданий комплекса и эвакуировать сотрудников из опасной зоны. Для тушения пожара направлены дополнительные подразделения МЧС. На место происшествия выехал врио заместителя губернатора Сергей Стародубцев. Информация о том, что причиной пожара является удар беспилотника ВСУ, на данный момент не подтверждена, отметил Хинштейн. Предварительные данные указывают на возможное возгорание электропроводки как основную причину инцидента.
Ранее, по информации telegram-канала Mash, Вооруженные силы Украины осуществили новую атаку на Курскую область, использовав беспилотные летательные аппараты для нападения на одно из крупнейших в России мясопроизводственных предприятий «Черкизово Куриное Царство». Несмотря на то, что системы ПВО сбили все атакующие объекты, разрушений не удалось полностью избежать: обломки упали на территорию завода, вызвав пожар, передает «Царьград».
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