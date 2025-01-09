В Тюмени подорожало жилье

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Новостройки в Тюмени за год подорожали на 13%
Новостройки в Тюмени за год подорожали на 13% Фото:

В 2024 году жилье в Тюмени подорожало 16%. Речь идет об аренде, квартирах в новостройке и на вторичном рынке. Об этом сообщили аналитики сервиса «Циан».

«Динамика к декабрю 2023 года, Тюмень. В 2024 году новостройки подорожали на 13%, вторичное жилье — на 7%, аренда квартир — на 16%», — такими данными от конца декабря 2024 года поделились аналитики «Циан».

Средняя цена квадратного метра в минувшем году на первичном рынке недвижимости составляла 144 тысячи рублей. На вторичном рынке — 123 тысячи рублей.

Эксперты сервиса считают, что резкое ужесточение условий ипотечного кредитования в 2024 году не привело ни к обрушению спроса, ни к остановке роста цен. В среднем по стране недвижимость подорожала на 13%.

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В 2024 году жилье в Тюмени подорожало 16%. Речь идет об аренде, квартирах в новостройке и на вторичном рынке. Об этом сообщили аналитики сервиса «Циан». «Динамика к декабрю 2023 года, Тюмень. В 2024 году новостройки подорожали на 13%, вторичное жилье — на 7%, аренда квартир — на 16%», — такими данными от конца декабря 2024 года поделились аналитики «Циан». Средняя цена квадратного метра в минувшем году на первичном рынке недвижимости составляла 144 тысячи рублей. На вторичном рынке — 123 тысячи рублей. Эксперты сервиса считают, что резкое ужесточение условий ипотечного кредитования в 2024 году не привело ни к обрушению спроса, ни к остановке роста цен. В среднем по стране недвижимость подорожала на 13%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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