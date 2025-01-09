09 января 2025

Цены на вторичку в Кургане резко снизились, но рынок уже начал отыгрывать стоимость за квадрат

В Кургане в конце декабря подорожало жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость квадрата жилья снова пошла вверх
Стоимость квадрата жилья снова пошла вверх Фото:

В конце декабря 2024 года в Кургане стоимость квадратного метра жилья выросла до 76 714 рублей. Это на два процента выше, чем в начале декабря. Такие данные публикует портал недвижимости Restate.

«В Кургане 26 декабря 2024 года на вторичном рынке цена за квадратный метр в однокомнатной квартире 76 714 рублей», — сообщается на сайте. Шестого декабря стоимость квадрата была 75 438 рублей. Максимальная цена фиксировалась 21 ноября — 83 628 рублей за квадрат.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане зафиксирован значительный рост стоимости вторичного жилья. Квадратный метр в среднем по городу теперь стоит почти 84 тысячи рублей, что на 11% больше, чем в 2023 году.

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В конце декабря 2024 года в Кургане стоимость квадратного метра жилья выросла до 76 714 рублей. Это на два процента выше, чем в начале декабря. Такие данные публикует портал недвижимости Restate. «В Кургане 26 декабря 2024 года на вторичном рынке цена за квадратный метр в однокомнатной квартире 76 714 рублей», — сообщается на сайте. Шестого декабря стоимость квадрата была 75 438 рублей. Максимальная цена фиксировалась 21 ноября — 83 628 рублей за квадрат. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане зафиксирован значительный рост стоимости вторичного жилья. Квадратный метр в среднем по городу теперь стоит почти 84 тысячи рублей, что на 11% больше, чем в 2023 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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