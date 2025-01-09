Цены на вторичку в Кургане резко снизились, но рынок уже начал отыгрывать стоимость за квадрат

В конце декабря 2024 года в Кургане стоимость квадратного метра жилья выросла до 76 714 рублей. Это на два процента выше, чем в начале декабря. Такие данные публикует портал недвижимости Restate.
«В Кургане 26 декабря 2024 года на вторичном рынке цена за квадратный метр в однокомнатной квартире 76 714 рублей», — сообщается на сайте. Шестого декабря стоимость квадрата была 75 438 рублей. Максимальная цена фиксировалась 21 ноября — 83 628 рублей за квадрат.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане зафиксирован значительный рост стоимости вторичного жилья. Квадратный метр в среднем по городу теперь стоит почти 84 тысячи рублей, что на 11% больше, чем в 2023 году.
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