В Госдуме не поддержали сокращение рабочей недели для женщин с детьми

Комитет Госдумы по труду предложил палате отклонить законопроект, предложенный группой депутатов от фракции ЛДПР, который предусматривает сокращение рабочей недели для женщин с двумя и более детьми. Об этом сообщил глава комитета и соавтор законопроекта Ярослав Нилов.
«Комитет в осеннюю сессию рассмотрел законопроект и рекомендовал к отклонению, Госдума пока еще его не рассмотрела», — рассказал РИА Новости Нилов. По его словам, большинство членов комитета считает, что нужно поддерживать многодетные семьи, но не создавать условия, которые могут вызвать дискриминацию со стороны работодателей.
Законопроект, внесенный в Госдуму в июне, предлагает дополнить Трудовой кодекс новой статьей о дополнительных гарантиях для женщин с двумя и более детьми. Согласно законопроекту, эти женщины получат право на сокращенную рабочую неделю до 39 часов с сохранением заработной платы. Авторы законопроекта утверждают, что это даст женщинам дополнительный час свободного времени в неделю для личных дел и ухода за детьми.
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