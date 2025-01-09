В ЯНАО пьяный водитель устроил ДТП с автобусом

В ЯНАО автоинспекторы задержали нетрезвого водителя, который устроил ДТП. Мужчина врезался в автобус, сообщили в окружной Госавтоинспекции.
«В Лабытнанги автоинспекторами был задержан нетрезвый водитель, который устроил ДТП. При проезде нерегулируемого перекрестка водитель не предоставил преимущество в движении автобусу, в результате чего произошло столкновение», — рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции.
Как сообщили в ведомстве, мужчина уже управлял автомобилем в нетрезвом виде. За это его лишили прав. После повторного нарушения мужчину ждет суд.
Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО пострадал в ДТП с иномаркой. В результате аварии он попал в больницу.
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