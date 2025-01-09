09 января 2025
08 января 2025

В ЯНАО пьяный водитель устроил ДТП с автобусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяный водитель столкнулся с автобусом в Лабытнанги
Пьяный водитель столкнулся с автобусом в Лабытнанги Фото:

В ЯНАО автоинспекторы задержали нетрезвого водителя, который устроил ДТП. Мужчина врезался в автобус, сообщили в окружной Госавтоинспекции. 

«В Лабытнанги автоинспекторами был задержан нетрезвый водитель, который устроил ДТП. При проезде нерегулируемого перекрестка водитель не предоставил преимущество в движении автобусу, в результате чего произошло столкновение», — рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции. 

Как сообщили в ведомстве, мужчина уже управлял автомобилем в нетрезвом виде. За это его лишили прав. После повторного нарушения мужчину ждет суд. 

Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО пострадал в ДТП с иномаркой. В результате аварии он попал в больницу.

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В ЯНАО автоинспекторы задержали нетрезвого водителя, который устроил ДТП. Мужчина врезался в автобус, сообщили в окружной Госавтоинспекции.  «В Лабытнанги автоинспекторами был задержан нетрезвый водитель, который устроил ДТП. При проезде нерегулируемого перекрестка водитель не предоставил преимущество в движении автобусу, в результате чего произошло столкновение», — рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции.  Как сообщили в ведомстве, мужчина уже управлял автомобилем в нетрезвом виде. За это его лишили прав. После повторного нарушения мужчину ждет суд.  Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО пострадал в ДТП с иномаркой. В результате аварии он попал в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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