09 января 2025

В Екатеринбурге блогер на внедорожнике попал в ДТП с трамваем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Внедорожник столкнулся с трамваем (архивное фото)
Внедорожник столкнулся с трамваем (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге блогер Никита Савин (199 тысяч подписчиков, стал популярен благодаря танцам в общественных местах) 9 января попал в аварию с трамваем. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Вот так как-то. Дерьмо случается», — сказал он в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и показал последствия аварии.

Вероятно, ДТП произошло на перекрестке улиц Блюхера и Раевского. Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге блогер Никита Савин (199 тысяч подписчиков, стал популярен благодаря танцам в общественных местах) 9 января попал в аварию с трамваем. Об этом он рассказал в своих соцсетях. «Вот так как-то. Дерьмо случается», — сказал он в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и показал последствия аварии. Вероятно, ДТП произошло на перекрестке улиц Блюхера и Раевского. Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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