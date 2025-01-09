В Екатеринбурге блогер Никита Савин (199 тысяч подписчиков, стал популярен благодаря танцам в общественных местах) 9 января попал в аварию с трамваем. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
«Вот так как-то. Дерьмо случается», — сказал он в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и показал последствия аварии.
Вероятно, ДТП произошло на перекрестке улиц Блюхера и Раевского. Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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