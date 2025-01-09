Второй этап строительства ОЭЗ «Пермь» одобрен госэкспертизой

Управление государственной экспертизы Пермского края одобрило второй этап строительства Особой экономической зоны «Пермь». Об этом сообщает РБК Пермь.
«В рамках второго этапа планируется создание транспортной инфраструктуры, внутренних инженерных сетей и технологических присоединений к внешним сетям. Этот этап, наряду с первым, должен удовлетворить потребности уже действующих резидентов особой экономической зоны», — пишет РБК Пермь. Всего предполагается три этапа развития ОЭЗ.
Завершение работ по строительству первой и второй очередей Особой экономической зоны «Пермь» запланировано на 2026 год. За реализацию проекта отвечает АО «Управляющая компания „ОЭЗ ПЕРМЬ“.
Ранее URA.RU рассказывало о начале строительства первой очереди нового предприятия в особой экономической зоне «Пермь». ОЭЗ находится в Осенцах. На ее резидентов распространяются налоговые льготы, они имеют возможность аренды или выкупа земельных участков без торгов, а также полное инфраструктурное обеспечение.
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