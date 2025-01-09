09 января 2025

Второй этап строительства ОЭЗ «Пермь» одобрен госэкспертизой

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего предполагается три этапа развития ОЭЗ
Всего предполагается три этапа развития ОЭЗ Фото:

Управление государственной экспертизы Пермского края одобрило второй этап строительства Особой экономической зоны «Пермь». Об этом сообщает РБК Пермь.

«В рамках второго этапа планируется создание транспортной инфраструктуры, внутренних инженерных сетей и технологических присоединений к внешним сетям. Этот этап, наряду с первым, должен удовлетворить потребности уже действующих резидентов особой экономической зоны», — пишет РБК Пермь. Всего предполагается три этапа развития ОЭЗ.

Завершение работ по строительству первой и второй очередей Особой экономической зоны «Пермь» запланировано на 2026 год. За реализацию проекта отвечает АО «Управляющая компания „ОЭЗ ПЕРМЬ“.

Ранее URA.RU рассказывало о начале строительства первой очереди нового предприятия в особой экономической зоне «Пермь». ОЭЗ находится в Осенцах. На ее резидентов распространяются налоговые льготы, они имеют возможность аренды или выкупа земельных участков без торгов, а также полное инфраструктурное обеспечение.

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Управление государственной экспертизы Пермского края одобрило второй этап строительства Особой экономической зоны «Пермь». Об этом сообщает РБК Пермь. «В рамках второго этапа планируется создание транспортной инфраструктуры, внутренних инженерных сетей и технологических присоединений к внешним сетям. Этот этап, наряду с первым, должен удовлетворить потребности уже действующих резидентов особой экономической зоны», — пишет РБК Пермь. Всего предполагается три этапа развития ОЭЗ. Завершение работ по строительству первой и второй очередей Особой экономической зоны «Пермь» запланировано на 2026 год. За реализацию проекта отвечает АО «Управляющая компания „ОЭЗ ПЕРМЬ“. Ранее URA.RU рассказывало о начале строительства первой очереди нового предприятия в особой экономической зоне «Пермь». ОЭЗ находится в Осенцах. На ее резидентов распространяются налоговые льготы, они имеют возможность аренды или выкупа земельных участков без торгов, а также полное инфраструктурное обеспечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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