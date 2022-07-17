17 июля 2022

Экономисты оценили перспективы мегапроекта Махонина и Трутнева. «Будут сложности»

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Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма, кран, уральские локомотивы, конвейер, сборка, завод, цех, производство, колесная платформа
Запуск особой экономической зоны позволит разместить в Пермском крае новые производства Фото:

Создание в Пермском крае особой экономической зоны (ОЭЗ) с инвестициями в 10 миллиардов рублей приведет к увеличению уровня занятости и размещению новых технологических производств. При этом не стоит ожидать резкого роста экономики, так как предприятиям-резидентам придется преодолевать трудности, возникшие из-за санкций. Об этом URA.RU рассказали экономисты, оценивая проект.

«Создание ОЭЗ точно повлечет увеличение уровня занятости благодаря открытию множества рабочих мест. Многие компании будут простимулированы налоговыми льготами и охотно зайдут в этот проект. Но будут сложности из-за новых экономических реалий. Хотелось, чтобы все получилось, но в целом время выбрано неудачное», — поделился мнением с URA.RU директор Центра прикладной экономики Юрий Белоусов.

Кандидат экономических наук и депутат пермского заксобрания Ирек Хазиев в беседе с URA.RU подчеркнул, что ОЭЗ дает возможность для запуска современных высокотехнологичных проектов. «Лично мне хотелось бы увидеть открытие новых предприятий по производству микроэлектроники. В целом ОЭЗ дает отличные возможности для бизнеса и промышленности, в первую очередь позволяет привлечь в отрасли молодых специалистов», — добавил собеседник агентства.

Ранее о создании в Перми особой экономической зоны распорядился премьер-министр правительства Михаил Мишустин. Экономический кластер будет иметь производственно-промышленный тип наполнения. Новые резиденты ОЭЗ на льготных условиях должны запустить производства в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий и в других направлениях. Планируется, что также появится логистический центр и центр обработки данных. Ожидаемые инвестиции должны превысить 10 млрд рублей. Как ранее рассказывали источники URA.RU, проект губернатору Дмитрию Махонину помог пролоббировать на федеральном уровне экс-глава Пермского края, вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

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Создание в Пермском крае особой экономической зоны (ОЭЗ) с инвестициями в 10 миллиардов рублей приведет к увеличению уровня занятости и размещению новых технологических производств. При этом не стоит ожидать резкого роста экономики, так как предприятиям-резидентам придется преодолевать трудности, возникшие из-за санкций. Об этом URA.RU рассказали экономисты, оценивая проект. «Создание ОЭЗ точно повлечет увеличение уровня занятости благодаря открытию множества рабочих мест. Многие компании будут простимулированы налоговыми льготами и охотно зайдут в этот проект. Но будут сложности из-за новых экономических реалий. Хотелось, чтобы все получилось, но в целом время выбрано неудачное», — поделился мнением с URA.RU директор Центра прикладной экономики Юрий Белоусов. Кандидат экономических наук и депутат пермского заксобрания Ирек Хазиев в беседе с URA.RU подчеркнул, что ОЭЗ дает возможность для запуска современных высокотехнологичных проектов. «Лично мне хотелось бы увидеть открытие новых предприятий по производству микроэлектроники. В целом ОЭЗ дает отличные возможности для бизнеса и промышленности, в первую очередь позволяет привлечь в отрасли молодых специалистов», — добавил собеседник агентства. Ранее о создании в Перми особой экономической зоны распорядился премьер-министр правительства Михаил Мишустин. Экономический кластер будет иметь производственно-промышленный тип наполнения. Новые резиденты ОЭЗ на льготных условиях должны запустить производства в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий и в других направлениях. Планируется, что также появится логистический центр и центр обработки данных. Ожидаемые инвестиции должны превысить 10 млрд рублей. Как ранее рассказывали источники URA.RU, проект губернатору Дмитрию Махонину помог пролоббировать на федеральном уровне экс-глава Пермского края, вице-премьер РФ Юрий Трутнев.
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