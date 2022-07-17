Запуск особой экономической зоны позволит разместить в Пермском крае новые производства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Создание в Пермском крае особой экономической зоны (ОЭЗ) с инвестициями в 10 миллиардов рублей приведет к увеличению уровня занятости и размещению новых технологических производств. При этом не стоит ожидать резкого роста экономики, так как предприятиям-резидентам придется преодолевать трудности, возникшие из-за санкций. Об этом URA.RU рассказали экономисты, оценивая проект.

«Создание ОЭЗ точно повлечет увеличение уровня занятости благодаря открытию множества рабочих мест. Многие компании будут простимулированы налоговыми льготами и охотно зайдут в этот проект. Но будут сложности из-за новых экономических реалий. Хотелось, чтобы все получилось, но в целом время выбрано неудачное», — поделился мнением с URA.RU директор Центра прикладной экономики Юрий Белоусов.

Кандидат экономических наук и депутат пермского заксобрания Ирек Хазиев в беседе с URA.RU подчеркнул, что ОЭЗ дает возможность для запуска современных высокотехнологичных проектов. «Лично мне хотелось бы увидеть открытие новых предприятий по производству микроэлектроники. В целом ОЭЗ дает отличные возможности для бизнеса и промышленности, в первую очередь позволяет привлечь в отрасли молодых специалистов», — добавил собеседник агентства.

Ранее о создании в Перми особой экономической зоны распорядился премьер-министр правительства Михаил Мишустин. Экономический кластер будет иметь производственно-промышленный тип наполнения. Новые резиденты ОЭЗ на льготных условиях должны запустить производства в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий и в других направлениях. Планируется, что также появится логистический центр и центр обработки данных. Ожидаемые инвестиции должны превысить 10 млрд рублей. Как ранее рассказывали источники URA.RU, проект губернатору Дмитрию Махонину помог пролоббировать на федеральном уровне экс-глава Пермского края, вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

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