В детской столице Свердловской области потратят миллионы на ремонт городской бани

В Богдановиче (Свердловская область) найден подрядчик, который займется капитальным ремонтом большой городской бани на улице Гагарина, 2А. Он взялся за работу за 25 млн рублей. Ремонт должен закончится до 28 июня 2025 года, говорится в документации на сайте Госзакупок.
«Капитальный ремонт городской бани по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Гагарина, дом 2А. Предложение участников: 1 — победитель — 25 343 290,50 рублей», — следует из данных закупки. Начальная цена закупки была 27 250 850 рублей.
В самом здании подрядчик сделает ремонт помещений бани на первом и втором этаже, частичный капремонт электроснабжения и капремонт системы вентиляции. Также будет отремонтирован фасад здания, кровля, отмостки и входная группа, деревянные окна заменят на пластиковые, а сам участок благоустроят.
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