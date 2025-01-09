09 января 2025

В Екатеринбурге машина опрокинулась в кювет, водитель погибла. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работают сотрудники полиции (архивное фото)
На месте происшествия работают сотрудники полиции (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на 8-м километре Арамильского тракта утром 10 января девушка на Chevrolet Aveo двигалась с небезопасной скоростью, потеряла управление и съехала в кювет. В результате ДТП машина перевернулась, а водитель погибла, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.

«26-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, двигалась со стороны Кольцово в направлении Арамиля с небезопасной скоростью. Она потеряла контроль над управлением машины, вследствие чего транспортное средство съехало с дороги в кювет и опрокинулось», — говорится в telegram-канале ведомства.

Водитель получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливается точная причина аварии. В каком состоянии девушка была в момент ДТП определит судебно-медицинская экспертиза. По факту аварии проводится расследование.

Фото:

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В Екатеринбурге на 8-м километре Арамильского тракта утром 10 января девушка на Chevrolet Aveo двигалась с небезопасной скоростью, потеряла управление и съехала в кювет. В результате ДТП машина перевернулась, а водитель погибла, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области. «26-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, двигалась со стороны Кольцово в направлении Арамиля с небезопасной скоростью. Она потеряла контроль над управлением машины, вследствие чего транспортное средство съехало с дороги в кювет и опрокинулось», — говорится в telegram-канале ведомства. Водитель получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливается точная причина аварии. В каком состоянии девушка была в момент ДТП определит судебно-медицинская экспертиза. По факту аварии проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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