В Екатеринбурге на 8-м километре Арамильского тракта утром 10 января девушка на Chevrolet Aveo двигалась с небезопасной скоростью, потеряла управление и съехала в кювет. В результате ДТП машина перевернулась, а водитель погибла, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.
«26-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, двигалась со стороны Кольцово в направлении Арамиля с небезопасной скоростью. Она потеряла контроль над управлением машины, вследствие чего транспортное средство съехало с дороги в кювет и опрокинулось», — говорится в telegram-канале ведомства.
Водитель получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливается точная причина аварии. В каком состоянии девушка была в момент ДТП определит судебно-медицинская экспертиза. По факту аварии проводится расследование.
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