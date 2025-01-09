Мэр Лошкин совершил ночной объезд Челябинска

Глава города проконтролировал работу над устранением гололёда
Мэр Челябинска Алексей Лошкин ночью проехал по городу. Глава посмотрел, как подрядчики справляются с гололёдом после внезапного дождя.
«Люди и техника работают в усиленном режиме. Запас противогололёдных материалов помог быстро среагировать на аномальную погоду», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале.
Мэр поставил задачу максимально обработать город и своевременно смести соль. По его словам, жители должны безопасно передвигаться пешком и на транспорте.
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