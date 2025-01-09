09 января 2025

Мэр Лошкин совершил ночной объезд Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава города проконтролировал работу над устранением гололёда
Глава города проконтролировал работу над устранением гололёда Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин ночью проехал по городу. Глава посмотрел, как подрядчики справляются с гололёдом после внезапного дождя. 

«Люди и техника работают в усиленном режиме. Запас противогололёдных материалов помог быстро среагировать на аномальную погоду», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале. 

Мэр поставил задачу максимально обработать город и своевременно смести соль. По его словам, жители должны безопасно передвигаться пешком и на транспорте.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин ночью проехал по городу. Глава посмотрел, как подрядчики справляются с гололёдом после внезапного дождя.  «Люди и техника работают в усиленном режиме. Запас противогололёдных материалов помог быстро среагировать на аномальную погоду», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале.  Мэр поставил задачу максимально обработать город и своевременно смести соль. По его словам, жители должны безопасно передвигаться пешком и на транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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