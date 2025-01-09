Бывший заместитель губернатора ХМАО Алексей Золотухин отправился на СВО. Об этом сообщают источники URA.RU в политическом истеблишменте, уточняя, что в его бывшей вотчине — департаменте региональной безопасности — начались проверки.
«Золотухин ушел на СВО. Говорят, он занял должность при одном из штабов благодаря образованию (он окончил Северо-Кавказский военный Краснознаменный институт внутренних войск МВД — прим. URA.RU) и опыту службы в рядах Вооруженных сил РФ. Но после его ухода из правительства начался аудит в самой чувствительной сфере — финансирования поддержки военнослужащих и гуманитарной помощи», — отмечает инсайдер.
Источник отмечает, что закупками амуниции и оборудования для бойцов-югорчан и гумпомощи занимался как раз подконтрольный Золотухину департамент. «Внутренние проверки там начались в конце 2024 года. Можно предположить, что после завершения ревизии начнется аудит и в связанных с ним структурах. Уже сейчас заметно, что одна из них, Гумкорпус, на которой замыкалась большая часть снабжения, теряет монополию среди волонтерских организаций. На передний план выходят другие НКО. Но стоит подождать завершения ревизий, чтобы видеть полную картину», — уточнил собеседник.
Дозвониться до Золотухина по имеющемуся в редакции номеру не удалось. Информацию о проверках в его бывшем департаменте подтвердили несколько не связанных между собой источников, близких к правительству. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Золотухин ушел в отставку во время осеннего обновления правительства Югры. Источники агентства уточняли, что губернатор округа Руслан Кухарук не предлагал ему продление контракта.
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