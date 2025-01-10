ERR: у России появится союзник в Прибалтике

Журналист Валатка: Литва больше не будет поддерживать Украину
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По словам журналиста, новое правительтсво Литвы положительно расположено к России
По словам журналиста, новое правительтсво Литвы положительно расположено к России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новое правительство Литвы больше не будет играть ключевую роль в поддержке Украины. Об этом сообщил литовский журналист Римвидас Валатка.

«Если судить о новом правительстве и парламентском большинстве по тому, что они говорили в прошлом, то два лидера трех коалиционных партий в прошлом выступали против Украины и за Россию, и один из них — премьер-министр Гинтаутас Палуцкас», — сказал Валатка в интервью ERR (Эстонское национальное телерадиовещание). Он также подчеркнул, что Палуцкас в течение 10 лет боролся против больших оборонных расходов и выступал за хорошие отношения между Литвой и Россией.

Ранее кабмин Литвы, сформированный по итогам недавних выборов, посетил Киев. Перед визитом Палуцкас заявлял, что правительство сделает все для защиты Украины, оказывая необходимые меры поддержки.

В конце декабря лидеры нескольких европейских стран признали, что НАТО не сможет защитить ЕС от России без участия США. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что сложности кроются не только в нежелании отдельных стран предоставлять вооружения Украине, но и в неспособности оборонной промышленности выпускать оружие в нужных объемах. Об этом писал RT.

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Новое правительство Литвы больше не будет играть ключевую роль в поддержке Украины. Об этом сообщил литовский журналист Римвидас Валатка. «Если судить о новом правительстве и парламентском большинстве по тому, что они говорили в прошлом, то два лидера трех коалиционных партий в прошлом выступали против Украины и за Россию, и один из них — премьер-министр Гинтаутас Палуцкас», — сказал Валатка в интервью ERR (Эстонское национальное телерадиовещание). Он также подчеркнул, что Палуцкас в течение 10 лет боролся против больших оборонных расходов и выступал за хорошие отношения между Литвой и Россией. Ранее кабмин Литвы, сформированный по итогам недавних выборов, посетил Киев. Перед визитом Палуцкас заявлял, что правительство сделает все для защиты Украины, оказывая необходимые меры поддержки. В конце декабря лидеры нескольких европейских стран признали, что НАТО не сможет защитить ЕС от России без участия США. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что сложности кроются не только в нежелании отдельных стран предоставлять вооружения Украине, но и в неспособности оборонной промышленности выпускать оружие в нужных объемах. Об этом писал RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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