Новое правительство Литвы больше не будет играть ключевую роль в поддержке Украины. Об этом сообщил литовский журналист Римвидас Валатка.
«Если судить о новом правительстве и парламентском большинстве по тому, что они говорили в прошлом, то два лидера трех коалиционных партий в прошлом выступали против Украины и за Россию, и один из них — премьер-министр Гинтаутас Палуцкас», — сказал Валатка в интервью ERR (Эстонское национальное телерадиовещание). Он также подчеркнул, что Палуцкас в течение 10 лет боролся против больших оборонных расходов и выступал за хорошие отношения между Литвой и Россией.
Ранее кабмин Литвы, сформированный по итогам недавних выборов, посетил Киев. Перед визитом Палуцкас заявлял, что правительство сделает все для защиты Украины, оказывая необходимые меры поддержки.
В конце декабря лидеры нескольких европейских стран признали, что НАТО не сможет защитить ЕС от России без участия США. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что сложности кроются не только в нежелании отдельных стран предоставлять вооружения Украине, но и в неспособности оборонной промышленности выпускать оружие в нужных объемах. Об этом писал RT.
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