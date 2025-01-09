В Челябинске слесарю-электромонтажнику предложили зарплату больше 200 тысяч

В Челябинске вакансия слесаря-монтажника с зарплатой до 230 тысяч рублей возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в январе. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Зарплата.ру», необходим опыт от трех лет.
«Самой высокодоходной в Челябинске стала вакансия слесаря-электромонтажника четвертого разряда. Промышленное предприятие готово платить специалисту до 230 тысяч рублей. Нужно будет производить пайку проводов к электронной компонентной базе и деталям, собирать узлы, изделия и выполнять другие обязанности», — сообщили в офисе «Зарплаты.ру».
Работодатель потребовал от кандидатов умения работать с конструкторской документацией и знание технологических процессов сборки. В качестве дополнения к зарплате работнику компенсируют питание в заводской столовой, иногородним — съем жилья до 10 тысяч рублей. График разный: два дня через два или пятидневка.
Другие высокооплачиваемые вакансии включают менеджера магазина сумок с зарплатой до 150 тысяч рублей и менеджера по продажам китайских автомобилей с доходом от 120 тысяч рублей. Также значительные зарплаты предлагаются рентген-лаборантам МРТ (от 120 тысяч), которым предстоит трудиться по 13 часов, и кладовщикам-комплектовщикам в распределительном центре торговой сети (до 105 тысяч рублей).
В Челябинске выявили и другие оплачиваемые профессии. От 100 тысяч рублей сможет получать замначальника филиала чебаркульского санатория. Надо организовать работу филиала по оказанию и предоставлению качественных медицинских услуг. Есть ограничения: требуется высшее медицинское образование с профессиональной переподготовкой и руководящий стаж от пяти лет. Такая же оплата обещана заведующей столовой с графиком два дня через два, но сменами с четырех часов утра.
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