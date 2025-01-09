У тюменских чиновников выросла зарплата

Средняя зарплата выросла у тюменских чиновников и служащих различных государственных структур
У тюменских госслужащих за прошедший год на 15% выросла заработная плата. Об этом со ссылкой на сервис GdeRabota.ru сообщает «РБК Тюмень».
«В декабре 2024 года средний доход, указанный в вакансиях, достиг 50 тысяч рублей. В аналогичном месяце 2023 года она составляла 43,2 тысяч рублей», — приводит «РБК Тюмень» данные сервиса онлайн-рекрутинга.
Ключевыми факторами, которые повлияли на зарплату госслужащих, стали индексация, в том числе и дополнительных выплат. По данным информационного центра регионального правительства, дефицита кадров в настоящий момент нет.
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