09 января 2025

У тюменских чиновников выросла зарплата

Доходы госслужащих в Тюменской области выросли за год на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата выросла у тюменских чиновников и служащих различных государственных структур
Средняя зарплата выросла у тюменских чиновников и служащих различных государственных структур Фото:

У тюменских госслужащих за прошедший год на 15% выросла заработная плата. Об этом со ссылкой на сервис GdeRabota.ru сообщает «РБК Тюмень».

«В декабре 2024 года средний доход, указанный в вакансиях, достиг 50 тысяч рублей. В аналогичном месяце 2023 года она составляла 43,2 тысяч рублей», — приводит «РБК Тюмень» данные сервиса онлайн-рекрутинга.

Ключевыми факторами, которые повлияли на зарплату госслужащих, стали индексация, в том числе и дополнительных выплат. По данным информационного центра регионального правительства, дефицита кадров в настоящий момент нет.

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У тюменских госслужащих за прошедший год на 15% выросла заработная плата. Об этом со ссылкой на сервис GdeRabota.ru сообщает «РБК Тюмень». «В декабре 2024 года средний доход, указанный в вакансиях, достиг 50 тысяч рублей. В аналогичном месяце 2023 года она составляла 43,2 тысяч рублей», — приводит «РБК Тюмень» данные сервиса онлайн-рекрутинга. Ключевыми факторами, которые повлияли на зарплату госслужащих, стали индексация, в том числе и дополнительных выплат. По данным информационного центра регионального правительства, дефицита кадров в настоящий момент нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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