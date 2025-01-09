Свердловчанка порезала двоих детей и покончила с собой

В Красноуральске (Свердловская область), по предварительным данным, мать Наталья С. порезала двоих детей и покончила с собой. Дети выжили, их увезли в больницу. Об этом URA.RU рассказала местная жительница.
«Ночью соседи услышали крики, вышли в подъезд и увидели там напуганных детей. Оказалось, что их мама порезала их ножом, а потом покончила с собой», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, у женщины сын, который ходит в детский сад и девочка (учится в начальной школе). URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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