Мужчина сорвался со скалы высотой в десять метров в Троицке и остался жив. Фото, видео

10 января 2025 в 10:10 Размер текста - 17 +

Момент, когда мужчина сорвался со скалы, никто не видел (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мужчина сорвался со скалы высотой в десять метров на берегу реки Уй в городе Троицке Челябинской области. Пострадавшего случайно заметили подростки, которые прогуливались в этом месте, сообщила 10 января пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). «В Троицке счастливое стечение обстоятельств позволило обнаружить 50-летнего мужчину, сорвавшегося со скалы высотой более десяти метров. Вечером 9 января, гуляя по берегу реки Уй в районе поселка Мясокомбинат, подростки заметили внизу под скалой тело человека, а вскоре к месту ЧП подошел и взрослый, оказавшийся поблизости рыбак», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сам момент происшествия никто не видел. Также неизвестно, сколько времени мужчина провел на льду. Но тело уже заметало снегом. Из-за полученных травм говорить пострадавший не мог, а только слабо стонал. Очевидцы накрыли мужчину своей одеждой и вызвали спасателей. 50-летнему пострадавшему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре. Осмотр показал высокую вероятность компрессионных травм позвоночника и нижних конечностей. «Пострадавший получил шанс на жизнь. Надежды на то, что кто-то заметит его в темноте, в редко посещаемом районе было очень мало и еще меньше шансов провести без ущерба для здоровья всю ночь на льду», — отметили в пресс-службе ПСС региона. Мужчине помогли случайные прохожие Telegram-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области» Раненому оказали первую помощь Telegram-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина сорвался со скалы высотой в десять метров на берегу реки Уй в городе Троицке Челябинской области. Пострадавшего случайно заметили подростки, которые прогуливались в этом месте, сообщила 10 января пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). «В Троицке счастливое стечение обстоятельств позволило обнаружить 50-летнего мужчину, сорвавшегося со скалы высотой более десяти метров. Вечером 9 января, гуляя по берегу реки Уй в районе поселка Мясокомбинат, подростки заметили внизу под скалой тело человека, а вскоре к месту ЧП подошел и взрослый, оказавшийся поблизости рыбак», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сам момент происшествия никто не видел. Также неизвестно, сколько времени мужчина провел на льду. Но тело уже заметало снегом. Из-за полученных травм говорить пострадавший не мог, а только слабо стонал. Очевидцы накрыли мужчину своей одеждой и вызвали спасателей. 50-летнему пострадавшему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре. Осмотр показал высокую вероятность компрессионных травм позвоночника и нижних конечностей. «Пострадавший получил шанс на жизнь. Надежды на то, что кто-то заметит его в темноте, в редко посещаемом районе было очень мало и еще меньше шансов провести без ущерба для здоровья всю ночь на льду», — отметили в пресс-службе ПСС региона.