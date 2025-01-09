09 января 2025

«Мама, не надо»: как спаслись дети обезумевшей матери, хотевшей убить их в Красноуральске. Фото

Брат спас сестру от матери, которая хотела убить их в Красноуральске
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло ночью в Красноуральске (архивное фото) Фото:
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В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой

Семилетний брат вывел девятилетнюю сестру в подъезд, спасая от матери, которая набросилась на них с ножом в Красноуральске (Свердловская область). После этого женщина покончила с собой. Подробности трагедии URA.RU рассказала соседка.

«Ночью из квартиры доносились детские крики: „Мама, не надо!“. Мы подумали, что она укол им хочет поставить. А потом мальчик прибежал, рассказал обо всем. В это время его старшая сестра сидела в подъезде, ей было очень плохо. Она много крови потеряла», — сказала собеседница агентства.

ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, женщина порезала детей и покончила с собой. Несовершеннолетних спасли, с ними работают врачи.

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Семилетний брат вывел девятилетнюю сестру в подъезд, спасая от матери, которая набросилась на них с ножом в Красноуральске (Свердловская область). После этого женщина покончила с собой. Подробности трагедии URA.RU рассказала соседка. «Ночью из квартиры доносились детские крики: „Мама, не надо!“. Мы подумали, что она укол им хочет поставить. А потом мальчик прибежал, рассказал обо всем. В это время его старшая сестра сидела в подъезде, ей было очень плохо. Она много крови потеряла», — сказала собеседница агентства. ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, женщина порезала детей и покончила с собой. Несовершеннолетних спасли, с ними работают врачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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