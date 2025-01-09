Семилетний брат вывел девятилетнюю сестру в подъезд, спасая от матери, которая набросилась на них с ножом в Красноуральске (Свердловская область). После этого женщина покончила с собой. Подробности трагедии URA.RU рассказала соседка.
«Ночью из квартиры доносились детские крики: „Мама, не надо!“. Мы подумали, что она укол им хочет поставить. А потом мальчик прибежал, рассказал обо всем. В это время его старшая сестра сидела в подъезде, ей было очень плохо. Она много крови потеряла», — сказала собеседница агентства.
ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, женщина порезала детей и покончила с собой. Несовершеннолетних спасли, с ними работают врачи.
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