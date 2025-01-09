Происшествия Криминал «Мама, не надо»: как спаслись дети обезумевшей матери, хотевшей убить их в Красноуральске. Фото Брат спас сестру от матери, которая хотела убить их в Красноуральске 10 января 2025 в 10:23 Размер текста - 17 + ЧП произошло ночью в Красноуральске (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой Семилетний брат вывел девятилетнюю сестру в подъезд, спасая от матери, которая набросилась на них с ножом в Красноуральске (Свердловская область). После этого женщина покончила с собой. Подробности трагедии URA.RU рассказала соседка. «Ночью из квартиры доносились детские крики: „Мама, не надо!“. Мы подумали, что она укол им хочет поставить. А потом мальчик прибежал, рассказал обо всем. В это время его старшая сестра сидела в подъезде, ей было очень плохо. Она много крови потеряла», — сказала собеседница агентства. ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, женщина порезала детей и покончила с собой. Несовершеннолетних спасли, с ними работают врачи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Семилетний брат вывел девятилетнюю сестру в подъезд, спасая от матери, которая набросилась на них с ножом в Красноуральске (Свердловская область). После этого женщина покончила с собой. Подробности трагедии URA.RU рассказала соседка. «Ночью из квартиры доносились детские крики: „Мама, не надо!“. Мы подумали, что она укол им хочет поставить. А потом мальчик прибежал, рассказал обо всем. В это время его старшая сестра сидела в подъезде, ей было очень плохо. Она много крови потеряла», — сказала собеседница агентства. ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, женщина порезала детей и покончила с собой. Несовершеннолетних спасли, с ними работают врачи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям