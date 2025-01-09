В аэропорту Сургута задерживаются рейсы из-за снежного коллапса

В Сургуте (ХМАО) из-за сильного снегопада задерживают вылет самолетов. По данным онлайн-табло на официальном сайте аэровокзала, несколько рейсов перенесено на более позднее время.
«Рейсы в Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Уфу, Самару, Горно-Алтайск и Санкт-Петербург перенесли на 11:00. Вылет самолета авиакомпании „Аэрофлот“ в Москву отложен до 21:30. Рейс в Бишкек задерживается до 13:00, в Худжанд — до 22:00», — указано на сайте аэропорта.
Также есть изменения в расписании рейсов в Тюмень и Екатеринбург. «В связи с неблагоприятными метеоусловиями аэропорт Сургута работает по фактической погоде. Время вылета самолётов будет зависеть от погодной ситуации. В аэропорту работает оперативный штаб, усилена смена аэродромной службы, подготовлена к работе вся необходимая техника», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта Сургута. В случае задержки рейсов авиакомпании обеспечат пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице..
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за снежной бури перекрыли дороги. Движение ограничено как для грузовых автомобилей, так и для автобусов, а на отдельных участках — для всех видов транспорта.
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