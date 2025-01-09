09 января 2025

В ХМАО перекрыли дороги из-за снежной бури

© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги ХМАО перекрыли из-за снежного коллапса
Дороги ХМАО перекрыли из-за снежного коллапса Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе перекрыли несколько участков автодорог из-за снежной бури и плохой видимости. По данным Уралуправтодора, движение ограничено как для грузовых автомобилей, так и для автобусов, а на отдельных участках — для всех видов транспорта.

«На автодороге Р-404 на 571-м километре с 8:15 сотрудниками ГИБДД введено ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов из-за недостаточной видимости. На 886-м километре этой же трассы с 8:30 движение полностью перекрыто для всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщили URA.RU в Уралуправтодоре.

Помимо трассы Р-404, ограничения введены на подъездных дорогах к городу Сургут. Движение запрещено на участках с 0 по 8 км, с 17 по 43 км, а также с 700 по 733 км в Нефтеюганском районе. Подобные меры стали необходимы из-за сильного ветра, снегопада и практически нулевой видимости на дорогах. Ограничения коснулись также участков 917-го и 886-го километров трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Ханты-Мансийском районе.

Ранее URA.RU писало, что на 698 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение фур и автобусов. Также ввели ограничения скорости на двух участках федеральной трассы «Югра».

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В Ханты-Мансийском автономном округе перекрыли несколько участков автодорог из-за снежной бури и плохой видимости. По данным Уралуправтодора, движение ограничено как для грузовых автомобилей, так и для автобусов, а на отдельных участках — для всех видов транспорта. «На автодороге Р-404 на 571-м километре с 8:15 сотрудниками ГИБДД введено ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов из-за недостаточной видимости. На 886-м километре этой же трассы с 8:30 движение полностью перекрыто для всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщили URA.RU в Уралуправтодоре. Помимо трассы Р-404, ограничения введены на подъездных дорогах к городу Сургут. Движение запрещено на участках с 0 по 8 км, с 17 по 43 км, а также с 700 по 733 км в Нефтеюганском районе. Подобные меры стали необходимы из-за сильного ветра, снегопада и практически нулевой видимости на дорогах. Ограничения коснулись также участков 917-го и 886-го километров трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Ханты-Мансийском районе. Ранее URA.RU писало, что на 698 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение фур и автобусов. Также ввели ограничения скорости на двух участках федеральной трассы «Югра».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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