В Магнитогорске ДНК алиментщика помогла найти серийного насильника

В Магнитогорске Челябинской области ДНК, взятое у злостного неплательщика алиментов, помогло найти серийного насильника. Им оказался родной отец мужчины, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области.
«В мае 2024 года дознаватель Ленинского РОСП Магнитогорска привлек местного жителя к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей», у него был взят анализ ДНК, информация попала в федеральную базу МВД. Генетический профиль алиментщика совпал с генетическим профилем насильника, причем по линии «ребенок — родитель», — сообщили в пресс-службе судебных приставов.
В пресс-службе ведомства отметили, что мужчина нападал на жительниц Магнитогорска утром, когда они выходили из квартир. Он вталкивал их обратно, связывал руки и, угрожая убийством, насиловал, а потом забирал ценности и деньги. Преступления совершались с 2016 по 2018 год, но когда преступник понял, что его активно ищут, залег на дно на семь лет.
Криминалисты взяли биоматериалы с мест преступлений и направили их в федеральную базу, которые спустя несколько лет совпали с данными алиментщика. В результате был задержан 51-летний магнитогорский бизнесмен, который приходится ему отцом. Насильник уже признался в содеянном. В свою очередь злостный должник по алиментам направлен на исправительные работы сроком шесть месяцев, с него удерживают 70% зарплаты.
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