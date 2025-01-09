В Челябинской области сотрудники регионального управления ФСБ пресекли контрабанду дозиметра (представляет собой источник радиации). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, товар направлялся в одну из стран Центрально-Азиатского региона.
«Установлена причастность гражданина России к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения. После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
При этом каких-либо разрешительных документов на вывоз товара у гражданина не было. В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «в » ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов его противоправной деятельности.
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