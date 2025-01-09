09 января 2025

В Челябинской области ФСБ пресекла контрабанду источника радиации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудник ФСБ задержали гражданина, пытавшегося отправить дозиметр за границу
Сотрудник ФСБ задержали гражданина, пытавшегося отправить дозиметр за границу Фото:

В Челябинской области сотрудники регионального управления ФСБ пресекли контрабанду дозиметра (представляет собой источник радиации). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, товар направлялся в одну из стран Центрально-Азиатского региона.

«Установлена причастность гражданина России к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения. После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

При этом каких-либо разрешительных документов на вывоз товара у гражданина не было. В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «в » ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов его противоправной деятельности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области сотрудники регионального управления ФСБ пресекли контрабанду дозиметра (представляет собой источник радиации). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, товар направлялся в одну из стран Центрально-Азиатского региона. «Установлена причастность гражданина России к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения. После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. При этом каких-либо разрешительных документов на вывоз товара у гражданина не было. В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «в » ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов его противоправной деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...