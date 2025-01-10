Илона Маска и телеканал Симоньян признали главными угрозами для Германии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СМИ Германии признали Илона Маска и RT DE угрозой для страны
СМИ Германии признали Илона Маска и RT DE угрозой для страны Фото:

Американский предприниматель Илон Маск, поддерживающий немецкую оппозицию, вошел в список угроз для демократического строя Германии. Первым в перечне указан телеканал RT DE. Рейтинг составлен изданием Frankfurter Rundschau.

«[RT DE] действует как эффективный пропагандистский инструмент в интернете», — говорится в комментарии к телеканалу Симоньян, который занял первое место. Список составлен немецкой газетой Frankfurter Rundschau.

Недавно Маск заявил о том, что Германия находится в критической фазе, и ее будущее находится на грани экономического и культурного кризиса. Он явно выразил поддержку «Альтернативе для Германии» (АдГ), охарактеризовав эту партию как последнюю надежду для страны. Об этом сообщали корреспонденты RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский предприниматель Илон Маск, поддерживающий немецкую оппозицию, вошел в список угроз для демократического строя Германии. Первым в перечне указан телеканал RT DE. Рейтинг составлен изданием Frankfurter Rundschau. «[RT DE] действует как эффективный пропагандистский инструмент в интернете», — говорится в комментарии к телеканалу Симоньян, который занял первое место. Список составлен немецкой газетой Frankfurter Rundschau. Недавно Маск заявил о том, что Германия находится в критической фазе, и ее будущее находится на грани экономического и культурного кризиса. Он явно выразил поддержку «Альтернативе для Германии» (АдГ), охарактеризовав эту партию как последнюю надежду для страны. Об этом сообщали корреспонденты RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...