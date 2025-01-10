Американский предприниматель Илон Маск, поддерживающий немецкую оппозицию, вошел в список угроз для демократического строя Германии. Первым в перечне указан телеканал RT DE. Рейтинг составлен изданием Frankfurter Rundschau.
«[RT DE] действует как эффективный пропагандистский инструмент в интернете», — говорится в комментарии к телеканалу Симоньян, который занял первое место. Список составлен немецкой газетой Frankfurter Rundschau.
Недавно Маск заявил о том, что Германия находится в критической фазе, и ее будущее находится на грани экономического и культурного кризиса. Он явно выразил поддержку «Альтернативе для Германии» (АдГ), охарактеризовав эту партию как последнюю надежду для страны. Об этом сообщали корреспонденты RT.
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