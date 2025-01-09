Появились кадры с места, где свердловчанка изрезала детей и покончила с собой

Мать напала на детей в квартире (архивное фото)
новость из сюжетаВ Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой
Появились фото из квартиры и дома по улице 40 лет Октября в Красноуральске (Свердловская область), где Наталья С. изрезала двух малолетних детей, а после покончила с собой. Кадрами делятся читатель URA.RU и пресс-служба регионального СУ СКР.
ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, пострадавшими оказались семилетний сын и девятилетняя дочь. Детей готовят к госпитализации в Екатеринбург. URA.RU следит за ходом событий инцидента в режиме онлайн.
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