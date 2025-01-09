Появились кадры с места, где свердловчанка изрезала детей и покончила с собой

10 января 2025 в 11:02 Размер текста - 17 +

Мать напала на детей в квартире (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой Появились фото из квартиры и дома по улице 40 лет Октября в Красноуральске (Свердловская область), где Наталья С. изрезала двух малолетних детей, а после покончила с собой. Кадрами делятся читатель URA.RU и пресс-служба регионального СУ СКР. ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, пострадавшими оказались семилетний сын и девятилетняя дочь. Детей готовят к госпитализации в Екатеринбург. URA.RU следит за ходом событий инцидента в режиме онлайн. Фото: читатель URA.RU Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появились фото из квартиры и дома по улице 40 лет Октября в Красноуральске (Свердловская область), где Наталья С. изрезала двух малолетних детей, а после покончила с собой. Кадрами делятся читатель URA.RU и пресс-служба регионального СУ СКР. ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, пострадавшими оказались семилетний сын и девятилетняя дочь. Детей готовят к госпитализации в Екатеринбург. URA.RU следит за ходом событий инцидента в режиме онлайн.