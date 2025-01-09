09 января 2025

Появились кадры с места, где свердловчанка изрезала детей и покончила с собой

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Мать напала на детей в квартире (архивное фото) Фото:
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В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой

Появились фото из квартиры и дома по улице 40 лет Октября в Красноуральске (Свердловская область), где Наталья С. изрезала двух малолетних детей, а после покончила с собой. Кадрами делятся читатель URA.RU и пресс-служба регионального СУ СКР.

ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, пострадавшими оказались семилетний сын и девятилетняя дочь. Детей готовят к госпитализации в Екатеринбург. URA.RU следит за ходом событий инцидента в режиме онлайн.

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Появились фото из квартиры и дома по улице 40 лет Октября в Красноуральске (Свердловская область), где Наталья С. изрезала двух малолетних детей, а после покончила с собой. Кадрами делятся читатель URA.RU и пресс-служба регионального СУ СКР. ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, пострадавшими оказались семилетний сын и девятилетняя дочь. Детей готовят к госпитализации в Екатеринбург. URA.RU следит за ходом событий инцидента в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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