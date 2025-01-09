«В регистратуре собаки сидят»: жительница ЯНАО сделала замечание сотрудникам горбольницы

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) отметила, что строительство нового хирургического корпуса не продвинет развитие медицины в городе, если обслуживающий персонал больницы продолжит «гавкать» на пациентов. Она сообщила в социальных сетях, что ей пришлось сделать замечание сотрудникам НЦГБ.
«В регистратуре собаки сидят — „гавкают“ не по теме, ничего не знают. Я сама видела, как бабушка бедная села и плакала, а в регистратуре „гавкали“ только на нее. Мне пришлось сделать замечание. Пока в регистратуре не будут сидеть люди, толку не вижу в этих зданиях», — написала девушка в общегородском чате Нового Уренгоя «НУР-чат».
Она сообщила, что бабашка, которую довели до слез, еле ходила, но за утро ее отправили несколько раз по маршруту между старым и новым корпусом больницы. «Ей направление выписано на обследование в новый хирургический центр, но в регистратуре ее отправляли в старое здание», — отметила женщина.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Новоуренгойской центральной городской больницы. «Официальных жалоб на сотрудников регистратуры не было зафиксировано. У нас регулярно проводятся тренинги с медперсоналом по работе с населением. В ситуации разберемся», — сообщил заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Максим Курочкин.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) заработал новый хирургический корпус, в котором уже проводятся первые операции. Семиэтажный медицинский комплекс рассчитан на 175 коек. В нем восемь операционных, 12-ти местная реанимация и приемное отделение системы триаж, в новом корпусе также установили МРТ, КТ, рентген и ангиограф.
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