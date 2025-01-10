Бывших топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск

Бывшие топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев, обвиняемые в крупном мошенничестве, объявлены в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
«Согласно документам, Киселев скрылся от следствия и, вероятно, находится за границей», — передает агентство. По данной причине он был объявлен в международный розыск судебными и правоохранительными органами. Та же информация указана и в отношении Рапопорт. Обоих фигурантов суд арестовал заочно, и их апелляции на это решение были отклонены.
По данным следствия, Рапопорт и Киселев, действуя в составе организованной группы, злоупотребляли своим служебным положением для личной выгоды и осуществляли растрату средств, вложенных в уставной капитал «Роснано». Они проводили финансовые операции с аффилированными компаниями, что привело к значительному ущербу для «Роснано».
Киселев работал в компании с 2008 года, был зампредседателем правления до своего ухода в 2019 году. Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», зарегистрированную в Швейцарии. В случае задержания на территории России или их экстрадиции, фигуранты будут немедленно взяты под стражу.
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