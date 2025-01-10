Бывших топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск

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В розыск объявили Ирину Рапопорт и Олега Киселева
В розыск объявили Ирину Рапопорт и Олега Киселева Фото:

Бывшие топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев, обвиняемые в крупном мошенничестве, объявлены в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

«Согласно документам, Киселев скрылся от следствия и, вероятно, находится за границей», — передает агентство. По данной причине он был объявлен в международный розыск судебными и правоохранительными органами. Та же информация указана и в отношении Рапопорт. Обоих фигурантов суд арестовал заочно, и их апелляции на это решение были отклонены.

По данным следствия, Рапопорт и Киселев, действуя в составе организованной группы, злоупотребляли своим служебным положением для личной выгоды и осуществляли растрату средств, вложенных в уставной капитал «Роснано». Они проводили финансовые операции с аффилированными компаниями, что привело к значительному ущербу для «Роснано».

Киселев работал в компании с 2008 года, был зампредседателем правления до своего ухода в 2019 году. Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», зарегистрированную в Швейцарии. В случае задержания на территории России или их экстрадиции, фигуранты будут немедленно взяты под стражу.

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Бывшие топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев, обвиняемые в крупном мошенничестве, объявлены в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. «Согласно документам, Киселев скрылся от следствия и, вероятно, находится за границей», — передает агентство. По данной причине он был объявлен в международный розыск судебными и правоохранительными органами. Та же информация указана и в отношении Рапопорт. Обоих фигурантов суд арестовал заочно, и их апелляции на это решение были отклонены. По данным следствия, Рапопорт и Киселев, действуя в составе организованной группы, злоупотребляли своим служебным положением для личной выгоды и осуществляли растрату средств, вложенных в уставной капитал «Роснано». Они проводили финансовые операции с аффилированными компаниями, что привело к значительному ущербу для «Роснано». Киселев работал в компании с 2008 года, был зампредседателем правления до своего ухода в 2019 году. Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», зарегистрированную в Швейцарии. В случае задержания на территории России или их экстрадиции, фигуранты будут немедленно взяты под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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