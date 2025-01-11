Екатеринбурженка живет в экстремальных условиях с онкобольной дочерью. Фото, видео

12 января 2025 в 18:03 Размер текста - 17 +

Квартира находится в плачевном состоянии (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Кристина Новикова из Екатеринбурга оказалась в трудной ситуации. Уже несколько лет она борется с плесенью и грибком в своей квартире на Начдива Онуфриева, 36. Эта коммунальная проблема обострилась, когда 13-летней дочери Виолетте (отец в ее воспитании никак не участвует) поставили страшный диагноз — рак. И жить в таких условиях для девочки смертельно опасно. Двухкомнатную квартиру на первом этаже Кристина унаследовала от бабушки (Таисия Каташук 18 лет проработала на факультете физкультуры УПИ). В ней также живет мама Кристины Оксана. Плесень в квартире появилась шесть лет назад. У соседей при этом все было нормально. Специалисты из ЖКУ причину установить не смогли. Даже квалифицированные специалисты не смогли определить причину появления плесени Фото: Размик Закарян © URA.RU «Мы начали самостоятельно использовать различные средства, и в какой-то момент плесень перестала расползаться по потолку. Однако со временем эффективность химии снизилась, и плесень появилась вновь, а вместе с ней и грибок. Мы обращались в различные инстанции, но все безрезультатно. Тогда мы понемногу начали копить на ремонт», — рассказала URA.RU Кристина (далее в материале — ее цитаты). В начале 2024-го Виолетта каталась на лыжах и неудачно упала. Сначала Кристина не придала этому значения. У девочки несколько дней болела нога, потом все наладилось. В конце апреля Виолетта почувствовала сильные боли в месте ушиба, и мама отвезла ее на прием к врачу. «В больнице посоветовали избегать физической активности. Однако вскоре у Виолетты поднялась температура. Медики провели КТ, но диагноз поставить не смогли. Состояние дочки ухудшалось, и мы обратились к хирургу в областную больницу. Он срочно отправил к детскому онкологу». Это и позволило понять, что происходит с Виолеттой. Виалетта получила травму во время катания на лыжах Фото: Алексей Гущин © URA.RU 1 июня ее экстренно госпитализировали. Стало понятно, что Виолетте необходима операция: поразив колено, саркома стала распространяться по бедру. Девочку поместили в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. Операция прошла 23 сентября и длилась около четырех часов. «Сбор документов для поездки в Москву стал настоящим квестом, занявшим полмесяца. Процесс оказался сложнее, чем мы думали: пришлось посетить несколько детских поликлиник для получения заключений и даже обратиться в пенсионный фонд. Каждое учреждение требовало свои документы, и порой казалось, что мы застряли в бесконечном бюрократическом аду. В итоге опухоль удалили и, по словам врачей, успешно». Онкохирурги успешно удалили злокачественную опухоль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С ноября Виолетта находится в онкологическом отделении детской областной больницы №1 вместе с бабушкой Оксаной. Там школьница получает высокодозную химиотерапию. Кристина уволилась из крупной торговой компании и теперь подрабатывает неофициально в различных продуктовых сетях. Постоянное дело найти нереально, поскольку надо регулярно навещать дочь. Все средства, отложенные на ремонт квартиры, ушли в итоге на поездку в Москву. Единственный источник дохода семьи — пенсия по инвалидности, назначенная Виолетте. Все эти деньги тратятся на лечение. Сломанный холодильник теперь стоит в детской комнате Фото: Размик Закарян © URA.RU «К нашим неприятностям добавились поломки бытовой техники: сначала вышел из строя холодильник, который, к сожалению, ремонту не подлежит. А потом и стиральная машина. Ее тоже не восстановить». Кристина теперь стирает вручную в тазике. По словам женщины, если дочь вернется в квартиру с плесенью и грибком, будет высока вероятность повторного образования метастазов. Выписка Виолетты из больницы намечена на март. Девочка уже представляет, как в ее комнате появится уголок для учебы, и уверена, что мама успеет сделать ремонт. Если у вас возникли вопросы или вы хотите оказать помощь героям публикации, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кристина Новикова из Екатеринбурга оказалась в трудной ситуации. Уже несколько лет она борется с плесенью и грибком в своей квартире на Начдива Онуфриева, 36. Эта коммунальная проблема обострилась, когда 13-летней дочери Виолетте (отец в ее воспитании никак не участвует) поставили страшный диагноз — рак. И жить в таких условиях для девочки смертельно опасно. Двухкомнатную квартиру на первом этаже Кристина унаследовала от бабушки (Таисия Каташук 18 лет проработала на факультете физкультуры УПИ). В ней также живет мама Кристины Оксана. Плесень в квартире появилась шесть лет назад. У соседей при этом все было нормально. Специалисты из ЖКУ причину установить не смогли. «Мы начали самостоятельно использовать различные средства, и в какой-то момент плесень перестала расползаться по потолку. Однако со временем эффективность химии снизилась, и плесень появилась вновь, а вместе с ней и грибок. Мы обращались в различные инстанции, но все безрезультатно. Тогда мы понемногу начали копить на ремонт», — рассказала URA.RU Кристина (далее в материале — ее цитаты). В начале 2024-го Виолетта каталась на лыжах и неудачно упала. Сначала Кристина не придала этому значения. У девочки несколько дней болела нога, потом все наладилось. В конце апреля Виолетта почувствовала сильные боли в месте ушиба, и мама отвезла ее на прием к врачу. «В больнице посоветовали избегать физической активности. Однако вскоре у Виолетты поднялась температура. Медики провели КТ, но диагноз поставить не смогли. Состояние дочки ухудшалось, и мы обратились к хирургу в областную больницу. Он срочно отправил к детскому онкологу». Это и позволило понять, что происходит с Виолеттой. 1 июня ее экстренно госпитализировали. Стало понятно, что Виолетте необходима операция: поразив колено, саркома стала распространяться по бедру. Девочку поместили в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. Операция прошла 23 сентября и длилась около четырех часов. «Сбор документов для поездки в Москву стал настоящим квестом, занявшим полмесяца. Процесс оказался сложнее, чем мы думали: пришлось посетить несколько детских поликлиник для получения заключений и даже обратиться в пенсионный фонд. Каждое учреждение требовало свои документы, и порой казалось, что мы застряли в бесконечном бюрократическом аду. В итоге опухоль удалили и, по словам врачей, успешно». С ноября Виолетта находится в онкологическом отделении детской областной больницы №1 вместе с бабушкой Оксаной. Там школьница получает высокодозную химиотерапию. Кристина уволилась из крупной торговой компании и теперь подрабатывает неофициально в различных продуктовых сетях. Постоянное дело найти нереально, поскольку надо регулярно навещать дочь. Все средства, отложенные на ремонт квартиры, ушли в итоге на поездку в Москву. Единственный источник дохода семьи — пенсия по инвалидности, назначенная Виолетте. Все эти деньги тратятся на лечение. «К нашим неприятностям добавились поломки бытовой техники: сначала вышел из строя холодильник, который, к сожалению, ремонту не подлежит. А потом и стиральная машина. Ее тоже не восстановить». Кристина теперь стирает вручную в тазике. По словам женщины, если дочь вернется в квартиру с плесенью и грибком, будет высока вероятность повторного образования метастазов. Выписка Виолетты из больницы намечена на март. Девочка уже представляет, как в ее комнате появится уголок для учебы, и уверена, что мама успеет сделать ремонт. Если у вас возникли вопросы или вы хотите оказать помощь героям публикации, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.