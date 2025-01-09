Студии в Челябинске за год подорожали на 35%, после чего на них упал спрос

10 января 2025 в 11:12 Размер текста - 17 +

В 2024 году студии выросли в цене до 131 890 рублей за «квадрат» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске за 2024 год стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах и студиях за год увеличилась на 34,4% до 131 890 рублей. При этом сами квартиры подорожали на 29,7% до 3 миллионов 568 000 рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске стоимость небольших квартир площадью до 32 квадратных метров выросла на 34,4% до 131 890 рублей за квадратный метр. Сами квартиры подорожали на 29,7%. На данный момент средняя стоимость небольших квартир составляет 3 миллиона 569 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщается на сайте «Мир квартир». Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, наиболее активно рост цен шел в первой половине 2024 года, когда действовала безадресная программа льготной ипотеки. На повышение цен тогда повлиял рост спроса. Таким образом интерес к студиям у челябинцев вызвали грядущая отмена льготной ипотеки и ограничения на площадь малогабариток в новостройках, которые были установлены в некоторых регионах. Там, где официального запрета еще было, либо запрет был негласным, застройщики сами на всякий случай перестали рисковать и проектировать студии площадью менее 28 квадратных метров. Во второй половине 2024 года после отмены льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых в июле и ряда ограничений на выдачу ипотечных кредитов, спрос на недвижимость в Челябинске рухнул. Также перестали пользоваться спросом квартиры-студии, притом, что цены на них продолжают расти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за 2024 год стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах и студиях за год увеличилась на 34,4% до 131 890 рублей. При этом сами квартиры подорожали на 29,7% до 3 миллионов 568 000 рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске стоимость небольших квартир площадью до 32 квадратных метров выросла на 34,4% до 131 890 рублей за квадратный метр. Сами квартиры подорожали на 29,7%. На данный момент средняя стоимость небольших квартир составляет 3 миллиона 569 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщается на сайте «Мир квартир». Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, наиболее активно рост цен шел в первой половине 2024 года, когда действовала безадресная программа льготной ипотеки. На повышение цен тогда повлиял рост спроса. Таким образом интерес к студиям у челябинцев вызвали грядущая отмена льготной ипотеки и ограничения на площадь малогабариток в новостройках, которые были установлены в некоторых регионах. Там, где официального запрета еще было, либо запрет был негласным, застройщики сами на всякий случай перестали рисковать и проектировать студии площадью менее 28 квадратных метров. Во второй половине 2024 года после отмены льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых в июле и ряда ограничений на выдачу ипотечных кредитов, спрос на недвижимость в Челябинске рухнул. Также перестали пользоваться спросом квартиры-студии, притом, что цены на них продолжают расти.