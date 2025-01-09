09 января 2025

Пермская сеть пиццерий Petruccio закрыла рестораны в Москве и Санкт-Петербурге

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В Перми осталось пять заведений сети
В Перми осталось пять заведений сети Фото:

Пермская сеть пиццерий Petruccio закрыла два ресторана в Москве и Санкт-Петербурге. Причина закрытия — условия аренды. 

«Планируем сосредоточиться на ресторанах, которые у нас есть в Перми», — рассказал изданию «Текст» ресторатор Александр Нагаев. Первая итальянская пиццерия Petruccio открылась в Перми в 2015 году. В настоящее время в Перми функционирует пять точек ресторанной сети. Попробовать итальянскую кухню можно в торговых центрах «Айсберг Modern», «Новая Столица», «СпешиLove» бизнес-парке «Морион» и пиццерии в парке имени Горького.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми завершает работу итальянская столовая Cultura bistro, где подают оливковое мороженое. Заведение начало работать в апреле 2024 года и позиционировалось как первая итальянская столовая. 

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Пермская сеть пиццерий Petruccio закрыла два ресторана в Москве и Санкт-Петербурге. Причина закрытия — условия аренды.  «Планируем сосредоточиться на ресторанах, которые у нас есть в Перми», — рассказал изданию «Текст» ресторатор Александр Нагаев. Первая итальянская пиццерия Petruccio открылась в Перми в 2015 году. В настоящее время в Перми функционирует пять точек ресторанной сети. Попробовать итальянскую кухню можно в торговых центрах «Айсберг Modern», «Новая Столица», «СпешиLove» бизнес-парке «Морион» и пиццерии в парке имени Горького. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми завершает работу итальянская столовая Cultura bistro, где подают оливковое мороженое. Заведение начало работать в апреле 2024 года и позиционировалось как первая итальянская столовая. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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