Пермская сеть пиццерий Petruccio закрыла рестораны в Москве и Санкт-Петербурге

Пермская сеть пиццерий Petruccio закрыла два ресторана в Москве и Санкт-Петербурге. Причина закрытия — условия аренды.
«Планируем сосредоточиться на ресторанах, которые у нас есть в Перми», — рассказал изданию «Текст» ресторатор Александр Нагаев. Первая итальянская пиццерия Petruccio открылась в Перми в 2015 году. В настоящее время в Перми функционирует пять точек ресторанной сети. Попробовать итальянскую кухню можно в торговых центрах «Айсберг Modern», «Новая Столица», «СпешиLove» бизнес-парке «Морион» и пиццерии в парке имени Горького.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми завершает работу итальянская столовая Cultura bistro, где подают оливковое мороженое. Заведение начало работать в апреле 2024 года и позиционировалось как первая итальянская столовая.
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